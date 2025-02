U širokom luku izbegavala je Gordana Kostić eksponiranje u javnosti, zbog čega u javnosti donedavno nije postojala niti jedna jedina njena fotografija.

Majka Vuka Kostića povučena je žena, skromna, s druge strane vrlo snažna i pravi oslonac sinovima Nestoru i Vuku, koji u intervjuima vrlo često voli da naglasi važnost majčine figure u svom životu.

Da mu je majka izuzetno važna Kostić potvrdio objavom njene fotografije na "Instagram" profilu.

Slika je doduše vrlo stara i svedoči nekom lepom prošlom vremenu iz detinjstva glumca.

Majka Vuka Kostića 2001. godine postala je udovica. Naime, njen suprug, a Vukov otac Mihajlo Kostić Pljaka preminuo je u 68. godini života, zbog čega se Gordana u potpunosti okrenula svojim naslednicima. Fokusirala se na sinove i njihove želje, a nije tajna da im je obojici bila najveća podrška na njihovim profesionalnim putevima. Foto: N. Skenderija

Vuk je krenuo očevim stopama. Zavoleo je glumu, sport i lov i ponosan je što je u Pljaki imao kvalitetnog uzora.

- Brat i ja smo pored Pljake zavoleli sport i lov. Niko nije mogao da me smiri, pa me je otac odveo u školu glume kako bi se negde svrteo na jednom mestu i čuo nešto pametno. Zainteresovalo me sve to... gluma, knjige... Dosta vremena sam provodio među očevim prijateljima glumcima, naročito sa Draganom Nikolićem, ali svi su mislili da ću postati neki sportista - izjavio je Vuk ranije, ne smanjujući pritom uticaj majke na svoje odrastanje.

(Story)

BONUS VIDEO: