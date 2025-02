Dafina Milanović (Skobalj kod Smedereva, 1948 — Beograd, 4. septembar 2008) bila je vlasnica propale piramidalne Dafiment banke, koja je početkom 1990-ih oštetila oko 150.000 građana Srbije za višemilionske devizne uloge.

LJudi su joj verovali, videli je kao mesiju u turobnim i siromašnim vremenima, nadali se da će im doneti izlaz iz nemaštine i muke. Dobili su - šipak, a izgubili sve što su "uložili". Foto: R. Radetić

Dafiment banka je propala simbolično na Dan rada, 1. maja 1993. godine i to iznenada (naročito ako pitate njene tadašnje korisnike). I baš oko mesec dana ranije u "TV Novostima" astrološkinja Janja Todorović uradila je njen horoskop. Foto: R. Radetić

Astrološkinja je istakla da će za Dafinu "godine '92, '93, i '94 biti najbolje i najuspešnije godine njenog života, s tim što bi '94 trebalo da bude presudna, ona godina u kojoj će se dogoditi sve". Tekst koji je izašao u aprilu 1993. godine "Nportal.rs" pravo iz arhive "Novosti" prenosimo u celosti:

HOROSKOP DAFINE MILANOVIĆ

Sudbina piše scenario, dok ljudi na životnoj pozornici igraju svoje uloge, nekad glavne nekad sporedne. Najčešće međutim, njihove sposobnosti ostanu iza kulisa, ljudima se ne pruža šansa da pokažu šta znaju

Doduše, mnoge duše na ovaj svet dođu potpuno nespremne, tako da im je jedini zadatak da posmatraju i uče, pa u nekom od sledećih života da se iskažu. Bog nam je podario tu milost da preko astrologije saznamo ko smo, i dokle smo stigli, kakve potencijale u sebi nosimo i kako ćemo ih iskoristiti. Uspešan čovek se pađa, isto kao i neuspešan, a tajna negovog života je da otkrije, svesno ili intuitivno, koji je njegov put i da ga sledi. Jer, svako zna da je pravi pakao ići stranputicom, zalutati, izgubiti orientaciju u životu, doći u ćorsokak. Na pravom smo pugu samo ako smo baš takvi kakvim nas je bog stvorio. Uz mogućnost prevazilaženja loše sudbine sticanjem znanja i iskustva koje mora biti ispravno upotrebljeno. Foto: Novosti/R. Radetić Dafina Milanović (levo) iz mlađih dana

Dafina Milanović, osoba od koje u ovom trenutku zavisi materijalna sudbina mnogih ljudi, i sama podleže nekom jačem poretku stvari, koji uslovljava sve njene poteze. Sudeći po horoskopu, nije se slučajno našla u poziciji da usreći ili unesreći milione saradnika koji su joj pomogli da bude ono što jecte. Sudbina joj je pružila šansu da odigra važnu ulogu, a od nje zavisi da li će je privesti kraju blistavo, ili sve upropastiti pre završetka prvog čina.

Da vidimo šta kaže njena natalna karta, ili slika neba u času rođenja, koja predstavlja naš zvezdani kod, zauvek nepromenljiv kao što su i geni.

DEVICA - VAGA

Dafina je Devica sa podznakom u Vagi. Promenljivi zemljani kvalitet Device sa vladaocem horoskopa Merkurom, planetom novca i biznisa, potpomognut je odmerenom i vazdušastom Vagom koja daje potporu uspehu u svetu materijalnih vrednosti, ali na lak način.

Vaga daje kvalitetnii pečat njenoj ličnosti, i čini da se svetu predstavlja u boljem svetlu, a podznak dominira u drugoj polovini života kad čovek nauči da savlada, ili prikrije, negativne aspekte svog karaktera. To je dobro jep daje šansu da se menjamo. Foto: Novosti/R. Radetić

Tumačeći ljudima horoskope uvek se iznenadim kako savršeno odgovaraju svemu što su postigli u životu. Očigledno da se uticajima planeta ne može pobeći. Zašto je Dafina sebe pronašla u bankarstvu? Samo što se zato pitao Jupiter, planeta koja utiče na srećne okolnosti, prosperitet, blagostaьe i uspeh, u 2. kupi koja se odnosi na novac i druge materijalne vrednosti.

Ovaj veliki dobročinitelj uslovlava napredak tamo gde se nađe, i njegovom pozitivnom dejstvu niko ne može odoleti. Čovek oseti da je to polje gde mora usmeriti svoju energiju jer obavezno postiže cilj. U Dafininom slučaju - njegovo veličanstvo Novac! Ona sama će ga uvek imati, kao i svi iz užeg kruga oko nje. Foto: Novosti/R. Radetić

Mesec u 3. kući uslovljava rad sa masama, uticaj i vezu sa velikim brojem ljudi. Ali, mesec je u Jarcu, dakle kontrolisan i strogo proračunat. U opoziciji sa Marsom, javljaju se problemi u

odnosima sa javnošću, gubici zbog nepoverenja, a i ugled biva doveden u pitanje.

Mars predstavlja svaku brzu i nepromišljenu akciju, koja je Dafinin najveći neprijatelj. Ako nauči da kontroliše eruptivnu energiju Marsa, koji preko noći uništava sve što je godinama stvarano, ovog zlotvora može pretvoriti u svog saveznika. Dakle, nestrpljenju, ljutnji i osvetoljubivosti, Marsovim saveznicima, mora objaviti rat! I pobeda u svakom poslu biće sigurna. Ako im, popusti, očekuje je siguran poraz. Foto: O. Radošević

Zato se rodila u znaku Device/Vage, koje nameću racionalna, postupna, diplomatska rešenja.

Dafiment imperiju koja je to postala, i može da opstane, podržao je moćan aspekt od tri planete u istom stepenu u Devici, a to su Sunce, Merkur i Venera, i to u jedanaestoj kući koja se odnosi na

velike sisteme, i veliku ulogu u društvu, a za nju lično predstavlja ostvarenje svih nada i planova. Dafina se približila svojoj glavnoj roli života, ali treba znati stvoreno i održati. Po horoskopu ništa ne najavljuje strašan pad, osim izdajničkog Neptuna koji čuči na samom Ascedentu!

Sve druge pozicije planeta u horoskopu su skoro izvanredne! Aspekti jaki, kuće naglašene, šanse za uspeh čuče na svakom koraku, što se očigledno i pokazalo kroz njen život. Saturn u 10. kući karijere dovodi do političke moći i uticaja, on je u konjukciji sa Plutonom koji vlada nacijom kojoj pripada.

NJena isključiva i jedina realna šansa je naša zemlja, predodređena je da baš u njoj ima važnu poziciju sa perspektivom da raste do neke eventualne političke uloge u budućnosti.

PROBLEMATIČNI ORTACI

U 9. kući inostranstva nalaze se dve teške planete, Uran i Mars, obe izazivaju nesreće, promašaje i gubitke, i kažu da će imati problema sa strancima i inostranstvom bilo kada u životu. Foto: Novosti/R. Radetić

Uran dolazi iz polja braka koje je inače prazno, a Mars iz kuće dece, koje takođe nema planeta, i predstavljaju jasan pokazatelj porodične nesreće koa se dogodila van granica naše zemlje. I Uran i Mars vlada saobraćajnim nesrećama i opasnostima po život. Ovaj uticaj se nije mogao sprečiti jer je suviše jak.

U profesionalnim relacijama sa inostranstvom obe planete najavljuju gubitke i ortake sa kojima će biti problema. Ali, tu je i Severni Mesečev čvor, tačka dobitka, pomoći i prosperiteta, koji ublažava negativnu energiju prethodne dve planete, i uslovljava vezanost za inostranstvo u poslovnom pogledu. Ipak, treba pravilno odmeravati koje su snage jače. I što je najvažnije, ne zavaravati se u tom pogledu.

Ascedent je sama ličnost. Od naše slobodne volje zavisi kako ćemo uticaje planeta sprovesti u delo. Svest o tome čoveka čini odgovornim za svaki njegov postupak, a znanje daje šansu da se izbegnu smrtonosne zamke. Foto: Novosti/R. Radetić, reprint TV Novosti

Neptun je teška planeta. Nosi sa sobom zablude, iluzije i misticizam. Gospođa Dafina je sigurno podložna mišljenju proroka i vidovnjakinja, ali mora povesti računa da to ne budu neznalice i manipulanti, jer joj Neptun ne dozvoljava da se sretne sa onim pravima. Na to se može uticati slušajući glas svoje intuicije, i otvorenošću da se prime istinite reči.

Neptun je planeta izdajnika i prevaranata. Biće ih puno oko nje ali i ona sama sa sobom nosi njegovu energiju u sebi, tako da je podložna svemu što je pomalo mutno, tajno iza kulisa. Na jednom stupnju delovanja sigurno će proći, ili je već prošla taj put, ali sticanjem svesti pročišćava se uticaj ove planete koja može doneti vizionarstvo i ispravne odluke koje zahvaljujući jasnovidosti, intuiciji, dubokom poznavanju zakonitosti koje vladaju čovekom, društvom i prirodom, a koje su opet neophodne svakome ko ima pretenziju da bude neko u svetu. To sa Neptunom će ići teško jer je on u kvadratu, lošem aspektu sa mesecom dakle narodom i Marsom, tj. inostranstvom, koji će biti glavni pokazatelji uspeha ili sudije u kritičnom trenutku. Oba podjednako teška. Može ih jedino pomiriti borbom za sopstveni opstanak. Foto: Novosti/R. Radetić Dosije Dafine Milanović

Godine '92, '93, i '94, su najbolje i najuspešnije godine njenog života, s tim što bi '94 trebalo da bude presudna, ona godina u kojoj će se dogoditi sve.

NJen saveznik je narod, a ne političari, ali ako bude umela da sklopi pravo prijateljstvo, onda nema razloga za strah. Otvoriće joj se mnoga vrata. Ili - zauvek zalupiti pred nosom subine...

* Nportal.rs zbog vas daje novi život tekstovima iz novinske arhive "Večernjih novosti", a ovaj članak je izašao u "TV Novostima" aprila 1993. godine. *

BONUS VIDEO: