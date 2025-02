Da su Ceca i njena sestra Lidija veoma vezane odavno je poznato, a s obzirom na to da se godinama nisu razdvajale i da je fizička sličnost između njih dve velika, bilo je i onih koji su mislili da su bliznakinje. Čak je i Ceca o tome govorila: Foto: ATA images/A. Ahel

- Mala je razlika između nas dve, rasle smo maltene kao da smo bliznakinje, kroz život smo bile jedna drugoj podrška i dan-danas je to tako - rekla je Ceca koja je starija godinu i po od Lidije.

- Nas dve smo oduvek bile tandem. Meni je sestra uvek bila ogromna podrška u životu. Moja deca nisu imala oca, ali su imala dve majke - rekla je Ceca jednom prilikom i istakla da je i njen pokojni suprug prihvatio Lidiju. Foto: ATA images/A. Ahel

- Kada sam se udala za Željka, ona je takođe živela sa nama i Željko je, od kad me je upoznao, shvatio kolika je to ljubav između nas dve. On je obožavao Lidiju i nama je to bilo prirodno da smo tri musketara - istakla je Ceca.

