U ovom filmu DŽin Hekman je igrao lik admirala Leslija Rigarta, a Oven Vilson poručnika Krisa Berneta. Film je režirao DŽon Mur uz tvrdnju da se snimljen po istinitoj priči.

Međutim, samo ovo ostvarenje je imalo više negativnih kritika. Ističe se da se film "Behind the Enemy Lines" vrlo slabo temelji na istinitom događaju tokom rata u Bosni i Hercegovini kada je Vojska Republike Srpske tokom borbi sa NATO paktom oborila američkog pilota Skota O’Grejdija.

"To je samo jedan od mnogih razloga zašto nisam voljan da nazivam "Behind the Enemy Lines" zabavom. Propaganda.", "Ovaj film je bio toliko nezamisliv i loš da je teško pronaći bilo šta pozitivno da se kaže o njemu", bili su neki od komentara.

Ima nekih koji pišu da im je film zabavan, ali da je nerealističan.

"Zaboravan holivudski ratni film koji vas tera da ostavite mozak kod kuće...", bio je još jedan od komentara.

Inače, nijedan od glumaca koji su igrali Srbe zapravo nije bio Srbin. Producenti su rekli da su angažovali Hrvate kao praktikante i instruktore da poduče glumce srpskom jeziku, jer nisu mogli da nađu Srbe voljne da rade na filmu, jer su smatrali da projekat nepravedno prikazuje Srbe u negativnom svetlu.

Vladimir Maškov, koji je igrao srpskog snajperistu Sašu, je Rus, a Olek Krupa, koji je igrao srpskog generala Miroslava Lokara, je Poljak. Neki Slovaci su takođe učestvovali u filmu, kao što je Marko Igonda, koji je igrao pukovnika Bazdu.

Iako je bio kritikovan, film je uspeo da zaradi 92 miliona dolara na blagajnama širom sveta.)

