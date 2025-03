Juče je sve zatekla vest da je Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Granda preminuo u 71. godini života.

Tim povodom oglasili su se mnoge estradne ličnosti, njegovi saradnici i prijatelji.

Budući da sinoć nije bila emotivoana emisija "Zvezde Granda" mnoge je zabrinulo to kakva je sudbina jedne od najgledanijih muzičkih emisija na ovim prostorima.

- On je odavno izašao iz Grand produkcije ali format ZG je njegova priča. Ja ne znam ali verujem da će se to nastaviti jer je on zaista imao ljude oko sebe koji su to naučili i videli kako i šta treba. Vreme će pokazati šta i kako dalje kada su u pitanju ZG i taj fotmat - rekla je Snežana.

