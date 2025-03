Pevačica Suzana Jovanović do poslednjeg trenutka je bila najveća podrška suprugu Saši Popoviću, a malo ko zna da i ona sama godinama ima ozbiljne zdravstvene probleme.

Saša Popović i Suzana Jovanović su imali harmoničan odnos na kojem bi im mnogi zavideli, a jednom prilikom pevačica je otkrila sa kakvim se problemima suočavala nakon razvoda od prvog supruga Radeta Zdravkovića. Foto: ATA images

- Sve to što mi se dešavalo u životu, od šou-biznisa, preko mog posla i problema to sam sve podnosila sa osmehom na licu, a u stvari sam sve to preživljavala u sebi, što se kasnije odrazilo na štitnu žlezdu sa kojom imam problem, ali uspešno to lečim i održavam lekovima - pričala je tada Suzana. Foto: ATA images/A.A.

Saša Popović poslednje dane proveo je u Parizu okružen porodicom koja mu je bila najveća podrška tokom lečenja. Saša Popović manje od godinu dana borio se protiv raka, a lečio se na relaciji Beograd - Pariz. On je lečen po najsavremenijim medicinskim metodama i lekari su se do poslednjeg dana borili za njegov oporavak.

Popović će biti sahranjen u četvrtak, 6. marta, u Beogradu na Bežanijskom groblju.

