Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, pojavila se 3. marta 2025. godine na Kapitol Hilu u elegantnom bež odelu, kako bi podržala usvajanje važnog zakona namenjenog zaštiti mladih. Ovo je bilo njeno prvo samostalno javno pojavljivanje otkako je ponovo preuzela dužnost prve dame nakon predsedničke inauguracije, te ne čudi što je odabrala kombinaciju koja demonstrira moć i suptilno govori "ko je gazda".

Za ovu priliku, Melanija je odabrala sofisticirano trodelno braon odelo, crnu kravatu i elegantne potpetice. Prisustvovala je okruglom stolu zajedno sa senatorima Tedom Kruzom i Ejmi Klobučar, gde se diskutovalo o predlogu zakona poznatom kao "Take It Down Act". Foto: Profimedia

Ovaj zakon ima za cilj da objavljivanje intimnih sadržaja na internetu bez pristanka osobe postane savezni krivični prekršaj, posebno u kontekstu sve češće upotrebe veštačke inteligencije za kreiranje tzv. "deepfake" sadržaja.

Na svom Tviter nalogu, prva dama je naglasila važnost usvajanja ovog zakona, poručujući:

- Pozivam Kongres da usvoji ovaj važan zakon kako bismo zaštitili našu omladinu.

Senator Kruz je takođe izrazio podršku ovom predlogu, ističući da niko ne bi trebalo da prolazi kroz bol, poniženje i traumu zbog zloupotrebe tehnologije.

Tokom svog prethodnog mandata, Melanija Tramp je pokrenula inicijativu "Be Best", koja se fokusirala na bezbednost mladih na internetu. NJeno najnovije angažovanje pokazuje obnovljenu posvećenost ovoj temi, a očekuje se da će i u budućnosti nastaviti sa sličnim aktivnostima.

Melanijino prisustvo na Kapitol Hilu i njena podrška zakonu "Take It Down Act" naglašavaju potrebu za prilagođavanjem zakonskih okvira savremenom tehnološkom dobu, kako bi se obezbedila adekvatna zaštita pojedinaca u digitalnom prostoru.

(Najžena)