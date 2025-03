DŽin Hekman pronađen je u prostoriji gde se odlagala odeća i obuća, imao je na sebi trenerke, majicu dugih rukava i papuče. Pored njega nađene su sunčane naočare i štap. Telo njegove supruge nalazilo se u kupatilu, a u blizini nje i razbacane pilule. People piše da su u kući pronađene tablete protiv hipertenzije, za bolesti štitne žlezde i protiv bolova.

Na 10 do 15 metara nalazio se uginuli pas, u sanduku u ormanu. Dva pasa su preživela - jedan je bio pored Betsi, a drugi na imanju. Prijatelj para brine se o jednom ljubimcu.

Glavni patolog iz Konektikata DŽejms DŽil prokomentarisao je slučaj. Napomenuo je da sumnja da se radi o dvostrukom samoubistvu.

- Video sam takve slučajeve - obično su zajedno u krevetu. Činjenica da su na dve odvojene lokacije govori mi da mislim da je to manje verovatno - izjavio je.

- S obzirom na početne okolnosti, čini se da je on kolabirao - ima istoriju bolesti srca. Imao je pejsmejker. Tako da to ne bi bilo neobično. Činjenica da se on kretao je takođe bitna, jer ponekad ćemo videti slučajeve kada je neko vezan za krevet i možda ima demenciju, a zatim njegov staratelj umre prirodnom smrću, a onda nema nikoga bi se brinuo o njemu, i onda može umreti od dehidracije ili čega već. Mislim da se to nije desilo u ovom slučaju.

Šerif okruga Santa Fe Adan Mendoza izjavio je da je ustanovljeno da se pejsmejker koji je nosio DŽin Hekman, isključio 17. februara, devet dana pre nego što su pronađena tela.

DŽil je naglasio da postoje različite vrste pejsmjekera i defibrilatora, od kojih neki mogu "šokirati"srce ako je potrebno, a noviji modeli često imaju WiFi ili Bluetooth za snimanje nepravilnog ritma, što bi moglo pomoći u određivanju vremena smrti.

- Kako je vreme njegovee smrti povezano sa njegovom ženom? Kada je umrla? Mislim da je to malo više siva zona - istakao je.

O psu koji je uginuo, rekao je sledeće:

- Mislim da se to lako može objasniti nedostatkom hrane i vode. Psi mogu preživeti samo nedelju dana bez hrane i vode.

Prijateljica Betsi Arakave rekla je da je supruga DŽina Hekmana, o kojem je bilo reči na ovogodišnjoj dodeli Oskara, bila savršenog zdravlja.

Hekmana i njegovu ženu pronašao je radnik za kontrolu štetočina koji je svratio do kuće. Kad se par nije javio, nazvao je policajca iz komšiluka, koji je video tela kroz prozor i nazvao Hitnu pomoć.

