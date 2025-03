[English] 03/03/2025



"Seed Bank - Malaysia"



On February 25, 2025. MARDI* successfully delivering and depositing Malaysian heritage seed and traditional variant seed at Svalbard Global Seed Vault (SGSV) in Spitsbergen Island, Norway.



(📸 @mardimalaysia)

— Elizabeth Vstx (@EVostox) March 3, 2025