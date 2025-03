Saša i njegova pet godina starija sestra Nena bili su veoma vezani jedno za drugo, a ona njegov odlazak podnosi veoma teško.

– Trebalo je ja da odem pre njega – rekla je posle Sašine smrti. Foto: M. M./ATA images

Rođena sestra Saše Popovića bila je veoma bliska s bratom Saša se jednom prilikom prisetio detinjstva i Nove godine koju je dočekivao sa sestrom. Foto: Antonio Ahel/ATA images

– U krugu familije smo je uvek čekali. Sećam se kada sam imao 9 godina, to je bilo 1963., sestra koja je starija pet godina od mene i ja ostali smo budni, a mama i tata su legli u 11 sati.

Godinu ili dve pre toga smo kupili televizor. Jao, televizor! Znate li šta je to bilo u to vreme, početkom šezdesetih? Bila je serija "Crni sneg", Čkalja, Mija Aleksić i tadašnja garnitura najpoznatijih glumaca. Foto: ATA images/A. Ahel

To je počelo da se pušta od devet pa do ponoći za doček Nove godine. Sestra i ja smo sedeli i gledali to bez daha, i onda smo i kasnije svake godine kod kuće proslavljali uz televizor, jelku i poklone. Lepo je bilo - pričao je Saša.

(Svet)

