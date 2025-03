Pevač narodne i pop muzike Slavko Banjac jedan je od onih koji su doživeli veliku popularnost tokom devedesetih, kada je snimio pet studijskih albuma, nakon veliko uspeha albuma "Jedini greh" iz 1987.

Foto: Jutjjub printskrin/Vesna Zmijanac

Široj publici je najpoznatiji po hitu "Ja imam nekog, ti si sam", koji je izveo s Vesnom Zmijanac, a nastupao je na brojnim festivalima. Zbog toga su mnogi bili iznenađeni njegovim povlačenjem sa scene, kada se Slavko, čije je pravo ime Slavoljub Nedeljković, posvetio privatnom poslu.

Kako je pre nekoliko godina objasnio, razlog za to što je napravio dugu pauzu u muzičkoj karijeri, vrlo je ozbiljan. Foto: Antonio Ahel/ATA images

– Kada bih ispričao istinu, gorela bi Srbija, ali ne mogu, hoću da se malo radujem – izjavio je za Srbija Danas 2018, kada se vratio na scenu albumom "LJubav kao odgovor".

Poznato je da je on 1995. doživeo udes u kojem mu je uništeno lice, dok mu je prijatelj poginuo, ali je pevač naglasio da to nije dovelo do prekida. Foto: Printskrin/Jutjub/ Slavko Banjac Official

– Nešto su tražili od mene, ja nisam bio spreman na tu ponudu u tom trenutku jer sam mislio da samo treba da pevam i da se družim, ništa više… Ni finansijski momenat me nije zanimao, gajio sam veliku ljubav prema muziici. Međutim, oni to drugačije gledaju: ako nisi sa nama, onda si protiv nas – ispričao je svojevremeno. Foto: ATA images

Iako se nije oglasila ovim povodom, mnogi misle da je Vesna sve znala i štitila kolegu, jer mu drugačije nije mogla pomoći. On priznaje da se njih dvoje često čuju i pričaju i da sada u planu imaju i novu saradnju, pošto im je hit koji su snimili pre decenije godina postao evergrin.

– Nije to moj hir bio što sam se povukao iz muzike, to je nešto što ja više nisam mogao da kontrolišem više, a život je bio u pitanju, moj i moje porodice, tako da u tom trenutku, nije bilo kompromisa. Znam da sam čist kao suza, ali želje nekih tamo ljudi se nisu uklapale sa mojim životom, a ja sam samo želeo da pevam – naglasio je.

(Glossy)

BONUS VIDEO: