Kako je svojevremeno govorio, sve je počelo kada je otišao na rednovni PSA test. Usledila je loša vest ali je zahvaljujući operaciji uspeo da sanira problem.

Međutim, tu nije bio kraj njegovoj agoniji.

- Imao sam sreću da me je moj dragi prijatelj, urolog Sava Milošević, ubedio da redovno radim PSA test, tumorski marker prostate. Nekoliko godina sve je bilo u redu, a onda je stigla loša vest. Odmah sam otišao na operaciju i sve je bezbolno prošlo, zato što je na vreme otkriveno. Tada sam sebi dao zadatak da svim dragim prijateljima, kolegama, kad god sam u mogućnosti ukažem na značaj preventivnih pregleda. Na to ćete potrošiti 15 minuta, ali ćete sačuvati život - rekao je on, a onda dodao da mu je kasnije na plućima uočena promena. Foto: ATA images

- Bog me je još jednom pogledao, kada sam otišao da operišem herniju. Poslali su me na rutinski pregled pluća, zbog anestezije, a na skeneru su mi uočili promenu veličine kapsulice. Nisam imao nikakav simptom, ni u jednom ni u drugom slučaju, ali samim tim što se pravovremeno reagovalo sve se završilo dobro po mene - kazao je Miki Krstović i napomenuo važnost pozitivnog odnosa prema životu.

- Posle operacije pluća, koja je bila krajem decembra, u bolnici sam ostao još mesec dana. Znao sam da me na proleće čeka snimanje “Nemanjića”, pa sam počeo da puštam bradu i kosu. Jednog dana mi je doktor rekao: “Nemoj da si negativan. Hajde, obrij se”. Odgovorio sam mu: “Profesore, pa ja više ni ne razmišljam o operaciji, već o novoj ulozi koja me čeka”. (smeh) U martu sam se popeo na konja, ni ne osvrćući se na ono što se desilo - govorio je on za "Novu".

