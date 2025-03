Olja Crnogorac dugo je u javnosti govorila o svojoj borbi za potomstvo.

Pokušala je i sa VTO kao i sa surogat majčinstvom, ali njena borba na kraju uspela je prirodnim putem.

Ona je to objavila na svom Instagram profilu.

- Godina i godina po lekarima ,beskonačni dani strepnje , godinama i danima jedna te ista recenica :Teško ćeš postati majka , ozbiljno si bolesna , nismo imali slučaj poput tvog ,pa imaš godina ,nemaš dobre jajne ćelije … Deceniju unazad gledam decu mojih drugarica i poznanica i krišom kod kuće se isplačem , jer pomislim :”Boze ,zašto ti ja nisam dovoljno dobra da budem majka , zašto me ostavljaš bez dečijeg osmeha i zagrljaja ,zar moje srce da ode u grob ,a da ne čuje ono MAMA volim te?”

Kada sam isplakala more suza i resila da se posvetim mojim i tuđim psima , Majko Božija ti si me blagoslovila. Kada sam pomislila da je moja uloga na ovom svetu zapisana ,ti si me demantovala . Ti si pokazala da medicina i skupi doktori NEMAJU POJMA !

Nikada nisam bila neka velika vernica ,ali Bog je pokazao da ima milosti i da je moja beba čudo Božije …

Drage moje buduće mame ,NE DOZVOLITE DA VAM IKO KAŽE DA NE MOŽETE ! Sve možete ! Ja sam živ primer ! - napisala je Olja.

NJena borba sigurno može da bude primer svim budućim mamama i damama da nikada ne odustanu.