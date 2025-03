Supruga Branka Pujić i on poslednjih godina žive na tri adrese, u Zemunu, na Zlatiboru i u Herceg Novom, a ovakav način života im veoma prija. Najmanje vremena provode u Beogradu, gde dolaze samo kada je to neophodno, a Gagijevo omiljeno mesto je njegov dom u Ribnici kod Zlatibora gde uživa daleko od gradske vreve, okružen prirodom.

Jednom prilikom je otkrio i kako je pazario ovo parče raja.

- U početku, kada sam poželeo da izgradim kuću na planini, razmatrao sam lokacije udaljene maksimalno 100 kilometara od Beograda. Dakle, u obzir su dolazili Divčibare, Fruška gora, Rudnik, pa i Povlen i Medvednik. Međutim, sećao sam se kako smo uvek stajali na Zlatiboru da napravimo pauzu kad sam kao klinac išao na more sa mojima. Posle sat vremena bih bio kao nov. Zato sam u razmatranje uzeo i Zlatibor, rekao sam sebi: “Ma daj, šta ima veze ako je udaljeniji.” Sad kad bude gotov auto-put do Požege, biće još bliže. Kako sam u to vreme skijao, gledao sam placeve u blizini staze. Peške sam obilazio lokacije, planinario sam do Tornika. Odande sam video ovaj predeo koji se zove Ribnica. Pomislio sam: 'Ovo je genijalno, daj samo da nađem mesto gde nema nikoga' - rekao je glumac tada. Foto: Jutjub printskrin/Al jazzera

Kuću je našao sasvim slučajno, kada je došao da kupi sir. On je sada tamo napravio svoju oazu mira gde uživa i spava sa divljim životinjama.

- Plac sam kupio od Dragana i i njegove majke Save, mojih najmilijih komšija. Pošto me je obavestila da nema sira zbog kog sam došao, domaćica je rekla kako je čula da tražim mesto za kuću. “Sačekaj našeg sina, popričajte, i ako mu budeš odgovarao, možete da se dogovorite”, napomenula mi je Sava. Ovaj deo se zove Tokovića kosa, po njihovom prezimenu. Kad je pristigao sin, došli smo na ovo mesto, stali pored breze i gledali u daljinu. A pogled se proteže unedogled, vidi se cela zapadna Srbija i pola Bosne kad je vedro. Rekoh, to je to. Hoću ovu brezu da mi bude na uglu placa. Prvo sam uzeo pet, a zatim još osam ari.

