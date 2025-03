Tako tvrdi njegov unuk Joška Broz koji je bio uz Tita gotovo svakodnevno do maršalove smrti 4. maja 1980. godine u LJubljani. Joška Broz se prisetio da je sa svojim dedom trebalo da dočeka 1980. godinu u Igalu i da je porodici nekoliko dana pre toga javljeno da je doživotni predsednik SFRJ iznenada onemoćao i da je smešten u bolnicu u LJubljani.

- Ja sam nekako došao do Beograda i odatle za LJubljanu kod njega. Poslednji put sam pričao sa njim posle prve operacije gde se on u celoj muci setio da mi je obećao da će mi dati jedan njegov karabin i pištolj za lov. Pozvao me je kod njega i dao mi karabin i pištolj - rekao je Joška Broz svojevremeno u intervjuu za Espreso.

Ništa nije prema Brozovim rečima ukazivalo da se Titu bliži kraj. Foto: Profimedia

- Tu ima mnogo neraščišćenih pojmova. Prvo, greška je to što je njegov šef kabineta Berislav Badurina otišao kod njega i rekao mu: "Druže Tito i Ajzenhauer je vladao bez noge". Tito mu je tada rekao: "Ja sam na ovaj svet došao sa dve noge i otići ću sa dve noge". Onda je krenula polemika da li da se seče ili ne. Da mu je odmah odsečena noga Tito bi živeo još najmanje pet godina. Kad je došlo do toga da mora da mu se seče noga bilo ga je jako teško ubediti. Na kraju se ispostavilo da je ta operacija kasno urađena. Gangrena je krenula već na bubrege, nastupila je sepsa, zatim veštačka koma i onda su ugašeni aparati - rekao je Broz.

Joška Broz je otkrio i detalje vezane za prsten koji je pre sahrane stavio na ruku svog dede.

- To je bio njegov prsten. On je to tražio. To je prsten koji je dobio od Staljina na poklon i sa njim je sahranjen. Posle se pojavila kopija takvog prsten i ona je prodavana po Zagrebu i slično. To je još jedna od ružnih teorija - rekao je Broz. Foto: I. Marinković

Joška Broz je otkrio i poslednje trenutke života maršala.

- Sada svašta pričaju. Te zvao popove, govorio na stranim jezicima, pevao neke pesme kineske i japanske... Kako zvao kad je bio u komi? LJudi, nije progovorio nijednu jedinu reč, jedino mu se poslednje veče, to je bila subota, mrdnula desna obrva. Ja sam u nedelju ujutru krenuo za Beograd da uzmem čiste stvari i završim neke poslove. Samo što sam došao javili su da je umro. Ja sam samo rekao da nikome nište ne govore dok ja ne stignem. Odmah sam se vratio u LJubljanu, ja sam ga ubacio u kovčeg, prisustvovao sam kad je taj sanduk zavaren, stavio sam mu prsten na ruku i to je to - rekao je Broz.

Broz je oštro odbacio spekulacije da je zvaničan datum Titove smrti fingiran.

- To nije tačno. Branko Lalević je isključio taj aparat tada. Zašto to pričaju? Taj čovek je mrtav. Što ga stalno vraćamo iz groba? To su sve gluposti - rekao je Broz.

(Espreso)

BONUS VIDEO: