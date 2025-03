Kum Željka Joksimovića na venčanju sa Jovanom bio je Bane Obradović, estradni menadžer, ipak, javnosti je manje poznato da muzičar ima još jedno kumstvo i sa mnogima omiljenim glumcem.

Naime, Željko Joksimović i Nenad Jezdić, obojica rodom iza Valjeva, zajedno su odrastali, stvarali brojne prijateljske uspomene, pa je Jezdić bio čak i Željkov kum na venčanju sa Vesnom, prvom suprugom, koja mu je podarila ćerku Minu.

Iako svoj odnos medijski nisu eksponirali, a glumac se povukao iz medijskog sveta, mnogi su se pitali kako se danas slažu kumovi, koje dugo nismo imali prilike da vidimo zajedno u javnosti. Foto: D. Milovanović

Detalje o odnosu otkrio je upravo kum Željka Joksimovića, Nenad Jezdić u jednom intervjuu.

- U poslednje vreme se naši estetski stavovi puno razlikuju, pa mi najviše prija kad evociramo dečačka i momačka sećanja. To je ona najintenzivnija, najčvršća spona među nama. On je čovek koji radi na sebi i ja bih želeo da svoj neizmerni dar usmerava u drugom pravcu. I on i ja znamo u srcu, gde se to krije... Kako bilo, sačuvaćemo ono nepovredivo: kumstvo i uspomene - reko je glumac.

