Albano Karizi, poznatiji kao Al Bano, i Romina Pauer jedan su od najplodovornijih parova u istoriji svetske muzike, a njihov zajednički rad dao nam je mnogo vanvremenskih hitova.

Par je zajedno snimio 22 albuma, prodatih u 150 miliona primeraka toko šest decenija, a neke od najuspešnijih pesama bile su "Felicità", "Sharazan", "Tu, soltanto tu", "Ci sarà", "Sempre sempre", "Libertà!"...

Dva puta su predstavljali Italiju na Evroviziji – 1976. i 1985. godine, a pet puta su nastupili na Sanremu, koji su osvoijili 1984. pesmom "Ci sarà".

LJubav Al Bana i Romine Pauer

Albano Karizi upoznao je Rominu, ćerku čuvenog američkog glumca Tirona Pauera, tokom snimanja filma "Nel sole", nazvanoj po njegovoj pesmi, 1967. godine. Nije im trebalo mnogo da se zbliže, a već 1970. venčali su se u Čelinu San Marku i iste godine objavili prvi zajednički singl "Storia di due innamorati". Foto: Profimedia

Potom su 1975. godine objavili prvi zajednički album Atto I i uspesi su počeli da se nižu, pa su nastupili na Evroviziji, snimili špansku i francusku verziju svoje pesme "We'll Live It All Again", prvobitno objavljene na italijanskom i engleskom. Ipak, hit koji im je doneo planetarnu popularnost bio je "Sharazan" 1981, kada su objavili i čitav album na španskom jeziku i oborili mnoge rekorde. Preplavili su svetske, a posebno evropske top liste i zajedno izgradili neverovatnu karijeru.

Albano i Romina dobili su četvoro dece: ćerku Ileniju Mariju 1970, potom sina Jarija 1973, a zatim ćerke Kristel Kjaru 1985. i Rominu Jolandu 1987. godine.

U trenutku kada su još uvek bili jedna od svetskih senzacija, njihova ćerka Ilenija Marija Sole Karizi iznenada je nestala.

Nestanak ćerke para koji je pevao "Felicità"

Ilenija, koja je studirala na Kings koledžu u Londonu kao jedna od najboljih u svojoj generaciji, odlučila je tokom studija da počne sama da putuje svetom. Napravila je pauzu od koledža i vratila se u Italiju, gde je prodala sve što je imala kako bi mogla sama da plati put oko sveta. Provela je neko vreme u Belizeu, a potom krajem decembra 1993. otišla u NJu Orleans.

NJen brat Jari je doputovao u Centralnu Ameriku da je iznenadi za Božić, samo da bi u selu Hopkins u Belizeu saznao da je Ilenija otišla u Ameriku, u Luizijanu.

Ćerka Albana i Romine poslednji put je viđena u starom delu NJu Orleansa 6. januara 1994, a čim je otkriveno da je nestala pokrenuta je istraga, koja nije davala mnogo tragova.

Aleksander Masakela, 20 godina stariji muzičar s kojim je Ilenija odsela u hotelu "LeDale" uhapšen je zbog nečega što nema veze s njenim nestankom, a policija ga je pustila nakon što nije uspela da pronađe bilo kakav dokaz da je on umešan u slučaj nestale Italijanke.

Jedan radnik obezbeđenja tvrdio je da je video ženu koja donekle odgovara Ilenijinom opisu kako skače u reku Misisipi izgovarajući reči "Ja pripadam vodi", ali istragom nije pronađeno telo mlade žene, pa se verovalo da je jedina mogućnost da je ono došlo do mora.

Dve godine nakon njenog nestanka, neidentifikovana osoba je telefonom javila da je Ilenija Karizi još uvek živa, ali ne i gde se nalazi, a ona do danas nije pronađena. Foto: Profimedia

Albano i Romina posle nestanka ćerke

Ilenijini roditelji poslednji put su se čuli sa ćerkom u novogodišnjoj noći, a prijavili su njen nestanak 18. januara 1994.

Romina sve ovo vreme ističe da je sigurna da je njena ćerka živa, dok je Albano 2006. izjavio da veruje u priču o skoku u Misisipi. Pevač je u januaru 2013. podneo zahtev da se njegova ćerka zvanično proglasi mrtvom.

Nemački list Freizeit Revue pisao je 2008. da Ilenija Karizi živi u jednom manastiru u Arizoni, gde njena majka ima kuću, ali je Albano odbacio ove tvrdnje kao "sramnu spekulaciju bez trunke istine".

Muzički i bračni par teško se nosio s nestankom ćerke, a on je na kraju presudio njihovoj ljubavi. Rastali su se 1999. godine, a u otvorenom pismu nedeljniku Oggi, Albano je iskreno objasnio da je Ilenijin misteriozni nestanak kriv za razvod.

Ponovo su se ujedinili 2013, samo poslovno, a do 2015. godine su nastupali zajedno.

(Glossy)