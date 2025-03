Poznata hrvatska novinarka i voditeljka Vlatka Kalinić raznežila je pratioce na Instagramu emotivnom objavom povodom Dana očeva.

U dirljivoj poruci, Vlatka je istakla važnost očeve uloge, naglašavajući da se prava vrednost braka ne meri materijalnim bogatstvom.

- Dobro sam se udala. To se ne meri količinom materijalnog bogatstva... - napisala je Vlatka uz fotografiju poruke koju su njena deca napisala ocu i u kojoj mu izražavaju ljubav.

- Ovo je jedino merilo mog životnog izbora koje mi je važno. Svako dete zaslužuje ovakvog oca, ali, nažalost, nije svakome dato.

Vlatka, koja je nedavno najavila odlazak s HRT-a nakon 17 godina, sve je aktivnija na društvenim mrežama, gde otvoreno komentariše aktualne društvene teme.

Ova objava posebno je značajna jer dolazi u vrijeme kada Vlatka i njen suprug, rukometni trener Neven Kalinić, slave 10. godišnjicu braka. Zajedno imaju troje đece: ćerku Mihaelu te sinove Dominika i Antonia.

Odlazak sa HRT i rekonstrukcija javnog servisa

Voditeljika je nedavno objavila da odlazi s HRT-a, a na Fejsbuku je otkrila zašto.

- Hajde da spustimo napokon te silne dignute obrve. Kako sebi jedna novinarka javnog servisa može dozvoliti da tako piše? Evo ovako, najezda ružičastih sakoa vraća se u fundus, jer razdužujem se sa svima koji odlaze 31.3. I reći ću vam nešto. Mrzim ružičastu. Možda mi ide uz oči i ten, ali ne ide uz ličnost. Rođena da gorim, a ne da tinjam. Od starta sam curila iz svake kućice u koju su me stavili, znaju to svi koji se sećaju mahanja pingvinima. Kaže mi neki dan moja Višnja, inače dr. Haus fonetike u svakom smislu, da uopšte nije znala koliko sam rečita dok se nisam raspojasala u statusima. "Nisi to imala gde pokazati", kaže ona s kojom radim preko 10 godina. Nije se to moglo videti ovde. Nije se ni smelo, pravila su pravila. Ružičasti sako, ispeglana kosa podšišana da ne smeta mikrofonu, "nude" ruž i sve ostale "istosti". Idem malo biti skroz svoja, pa ko preživi, pisaće - poručila je.

Vlatka je među brojnim HRT-ovcima koji su prihvatili otpremnine u sklopu plana rekonstruisanja HRT-a. Osim nje su to napravili i Zrinka Turalija, Mirna Zidarić, Robert Ferlin, Joso Krmpotić, Branka Slavica, Sunčica Findak i drugi.

(Jutarnji list)