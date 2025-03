Nataša je jednom prilikom gostovala u emisiji Kurir televizije, gde je otvorila dušu na brojne teme.

Govorila je o detaljima svog privatnog života, koji godinama uspešno krije, ali i zanimljivostima i anegdotama iz svoje bogate karijere o kojima do sada nije pričala.

Ona se prisetila i svog prijatelja i kolege sa klase, pokojnog Nebojše Glogovca. Foto: Igor Marinković

- Najzahtevnije mi je bilo s Glogijem, jer je bio predirektan Hercegovac. Znao je da bude surov u tome i onda sam imala frku. Ali ne u radu, već kad me on gleda. Odmah je govorio direktno šta misli, uvek sam imala frku od njegovog mišljenja, ali u radu ne, istakla je glumica.

Lepa glumica uživa u ljubavi sa suprugom Nebojšom Šarenac već skoro tri decenije, a sreću su upotpunili blizanci Luka i Matija. Foto: ATA images/A. Ahel

Ispovest Ninkovićeve donela je i brojne neverovatne detalje o porodici, ali i njenim željama:

- Svi su muškarci oko mene, okružena sam tom muškom energijom. Treba imati samo puno energije, ljubavi mi ne manjka. Ne nedostaje mi devojčica, volela bih da imam troje dece, i da i treće bude sin. Ne bih imala ništa protiv, samo je moja mama zbog toga tužna. Ona kaže da ja ne znam šta znači imati ćerku. Rekla sam joj jednom, pošto su te sahrane u Trebinju jako tužne, da ću stvarno da potpišem da, kad budem umrla, niko ne plače, nego da puste neku muziku koju sam volela, nek puste to, rekla je Nataša.

- A ne da mi nabrajaju šta sam sve radila, to ne... Samo muzika i da niko ne plače. A moja mama mi kaže: "Kad nemaš ćerku, ne boj se, neće imati ni ko da plače." Toliko smo se smejale tome. Biću i dobra svekrva, kad ja vidim da su moja deca srećna, i ako je to njihov izbor, ja ću to da poštujem. Moja ljubav je sloboda, nije posesivnost, zaključila je glumica.