Upravnik Hekmanove imovine podneo je zahtev u ponedeljak tražeći da se imenuje novi privremeni naslednik. Sudija Marija Sančez Gegn odobrila je zahtev, a advokatica Lora Kauan istakla je veliku grešku koju je glumac napravio sa svojom fondacijom, a koja bi mogla da dovede do ozbiljnih komplikacija oko nasleđivanja njegove ogromne imovine.

- Gospodin Hekman je izabrao naslednike, ali svi su oni preminuli pre njega, pa će "Avalon Trust" biti privremeni poverenik, a sud će osigurati da se porezi podnose, korisnici obaveštavaju i da ništa ne promakne. To je uobičajen, proaktivan korak u nekretninama s visokim ulozima, naročito kada su u pitanju višestruke smrti ili složena porodična dinamika - kazala je.

Kauan je takođe rekla da glumac godinama nije menjao svoj testament, što je njegovu imovinu dovelo u neke moguće nepotrebne komplikacije, uključujući dodatna poreska opterećenja, odlaganja i dodatne troškove. Foto: Profimedia

- Prvi problem je što je njegov testament bio star 20 godina, pa je sada tu i pitanje odražava li to zaista njegove želje. Tu je problem i to što su on i njegova supruga umrli otprilike u isto vreme. Ko je prvi umro i gde će novac otići? Takođe, budući da je razlika između njih 30 godina, pa verovatno nisu mislili da će tako blizu umreti, to bi sada moglo da izazove i pravne probleme - objasnila je advokatica.

Većina Hekmanove imovine podeljena je u dve odvojene fondacije: "GeBe Revocable Trust" i "Gene Hackman Living Trust". Prema peticiji za hitne slučajeve, Hekman je odredio da će se u slučaju njegove smrti kontrola "Gene Hackman Living Trust-a" preneti na njegovu suprugu, a u slučaju njene smrti, Majkl DŽi Satin upravljaće fondacijom. međutim, Satin je preminuo 2019. godine, a izmene nakon toga nisu napravljene.

Ništa bolja nije ni situacija s drugom fondacijom. Za "GeBe Revocable Trust" samo su Hekman i Arakava navedeni kao poslednji poverenici. Hekman je za fondaciju "GeBe Revocable Trust" postavio svoju suprugu za naslednicu 1994, a to je na snagu stupilo sledeće godine. U nekom trenutku glumac je izvršio još jednu promenu, a "Avalon Trust" postao je poverenik. Foto: Profimedia

Prethodni ugovor o poverenju ključan je jer je možda uključivao njegovu decu kao korisnike pre nego što ga je izmenio.

Testamentom je glumac svoje bogatstvo ostavio Arakavi, ali nije poznato da li je nešto ostavljeno njegovoj deci - sinu Kristoferu Alenu (65) i ćerkama Lesli En (58) i Elizabet DŽin (62). Arakava je u slučaju smrti odlučila da svoje bogatstvo da fondaciji i raspodeli dobrotvornim organizacijama i podmirivanju medicinskih dugova.

Podsetimo, Arakava je preminula od hantavirusne plućne bolesti, retke, ali potencijalno smrtonosne bolesti koju prenose zaraženi izmet ili telesne izlučevine glodara. Hekman je preminuo nedelju dana kasnije od srčanog zastoja povezanog s hipertenzijom i aterosklerozom, dok je Alchajmerova bolest bila značajan činilac u njegovoj smrti. Foto: Profimedia

NJihova tela pronađena su u različitim delovima njihove kuće u Santa Feu: pijanistkinja je bila pronađena na podu kupatila, dok je glumac bio u drugoj prostoriji. Iako je policija rekla da je Arakava preminula 11. februara, a Hekman 18. februara, situacija se promenila kada je doktor DŽozija Čajld izjavio da ga je Arakava zvala 24 sata nakon što je, prema policijskim izveštajima, već navodno preminula.

- Betsi Hekman nije umrla 11. februara jer me je nazvala 12. februara - rekao je dr Čajld. Objasnio je da je ona nekoliko nedelja pre svoje smrti nazvala njegovu kliniku kako bi se raspitala o pregledu srca za svog supruga. Dr Čajld je izjavio da je pijanistkinja zvala kliniku 10. februara kako bi otkazala svoj termin zbog toga što je glumac bio bolestan.

- Ponovo je nazvala 12. februara ujutru i razgovarala s jednim od naših lekara koji joj je savetovao da dođe popodne. Zakazali smo termin, ali ona nije došla. Nije pokazivala nikakve simptome respiratornih smetnji. Pokušali smo nekoliko puta da je nazovemo, ali nismo dobili odgovor - rekao je dr Čajld.

Ove nove tvrdnje izazvale su dodatnu pometnju u vezi s Hekmanovom imovinom, s obzirom na to da je poznato da će, ako oba supružnika preminu u periodu od 90 dana, čitavo bogatstvo Betsi Hekman biti dodeljeno raznim dobrotvornim organizacijama. Hekmanov sin Kristofer navodno je angažovao poznatog advokata specijalizovanog za nasledne sporove, što nagoveštava mogući pravni izazov u vezi s raspodelom Hekmanove imovine.

