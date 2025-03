Boban je u braku sa Draganom preko tri decenije, a ženu je samo jednom predstavio javnosti, mada o njoj često priča i javno joj se zahvaljuje na svemu.

- Moja žena me prati već 33 godine. Apsolutno se dobro snalazimo. Posle 26 godina karijere, mogu sa sigurnošću da kažem da mi je to najveća podrška. Bilo je tu svega i svačega, ali neko da trpi ne samo Bobana Rajovića, nego uopšte bilo koga. A da je to dugovečno… Nije lako, zaista - rekao je Boban, a potom je spomenuo izazove koji donosi posao kojim se bavi.

- Nisu to samo žene, već i muška publika. Ali je činjenica da ima dosta ženskog sveta - rekao je Boban i dodao da je u raznim iskušenjima svakog dana, ali da sada sve uspešno prevazilazi. Foto: ATA images

Podsetimo, Bobana od početka karijere prati glas da je zavodnik i da nije veran supruzi Dragani, a jednom prilikom je to i sam priznao.

Novinar je pitao Bobana da li je u svađi sa ženom, a onda je pevač je dao brutalno iskren odgovor.

– Ako me budeš zadržao, neću biti sa ženom, jer je tamo komunalna policija. Ne znam odakle vam to. Nije istina da sam u svađi sa ženom, ja s vremena na vreme šaram, ali se uvek vratim njoj – rekao je tada Rajović.

BONUS VIDEO: