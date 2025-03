Među turistima sve je popularniji Hoi An, grad u Vijetnamu. Prošle godine proglašen je najjeftinijim gradom na svetu prema istraživanju pod nazivom Svetski barometar troškova odmora, koje je sprovela jedna britanska firma.

Ovaj grad se izdvaja sa prelepim plažama i prijatnim temperaturama koje u aprilu dosežu i do 28 stepeni. Posebno su poznate plaže An Bang i Cua Dai.

Hoi An je najbolje posetiti između februara i aprila, kada su temperature veoma prijatne. Tokom letnjih meseci, posebno od maja do avgusta, temperature su visoke, dok jesen može doneti obilne kiše. Foto: Profimedia

Jedan je od najbolje očuvanih istorijskih gradova u Aziji. Žute kuće sa drvenim balkonima, lampioni i uske uličice stvaraju magičnu atmosferu, posebno uveče. Tokom istorije Hoi An je bio važna luka, pa su uticaji kineske, japanske i evropske arhitekture vidljivi na svakom koraku.

U toku svakog punog meseca održava se festival svetlosti, kada se reka ukrasi hiljadama plutajućih lampiona. Turisti mogu kupiti lampion, poželeti želju i pustiti ga niz reku.

Cene pristupačne

Istraživanja pokazuju da su cene u ovom vijetnamskom gradu izuzetno pristupačne. Na primer, pola litra piva je oko 1,40 evra, dok je cena kreme za sunčanje 4,40 evra. Noćenje u hostelu kreće se od pet do 10 evra, dok se noćenje u hotelima sa četiri ili pet zvezdica kreće između 50 i 100 evra, često sa uključenim spa ponudama i doručkom.

Grad je idealan i za biciklizam, a bicikl se može iznajmiti za jedan do dva evra po danu. Kratke vožnje naručene preko aplikacije Grab (azijski pandan Ubera) koštaju do pet evra, a za pet evra po danu moguće je iznajmiti i motor. Foto: Profimedia

Hoi An je poznat i kao grad krojača – mnogi turisti odlaze iz ovog grada sa novim odelom ili haljinom krojenim po meri, a cene se kreću do 100 evra. Tu se može probati i specifičan desert – kafa sa jajetom, za koju kažu da je neobična, ali izuzetno ukusna.

Šta se isplati posetiti?

Japanski natkriveni most – simbol grada iz 16. veka, idealan je za fotografisanje, potom stara kuća Tan Ky – spoj vijetnamske, kineske i japanske arhitekture, pijacu Hoi An – raj za gurmane i one koji vole da pohađaju kurseve kuvanja, (kursevi za pripremu vijetnamskih jela, često uključuju i odlazak na pijacu po sveže sastojke); plaže i kokosova sela – vožnja u okruglim košarama kroz kokosove šume u selima poput Cam Thanh.

U okolini Hoi Ana preporučuje se da posetite:

– My Son Sanctuary – drevne hinduističke hramove usred džungle, često nazivane „mali Angkor Wat“;

– Danang – grad sa poznatim Zlatnim mostom koji drže veliki kameni dlanovi i,

– Hue – bivšu carsku prestonicu sa carskim grobnicama.

(BizPortal)