Poček je, u stvarnom životu, pre glume studirao medicinu. Pred kraj tih studija je došao na Akademiju. I celog života bio je posvećen i medicini.

U pozorištu su ga zvali "doktore". Kada god nekome nije bilo dobro, uvek bi se prvo obraćali Počeku a on bi ispitivao kakve su tegobe. Foto: A. Sahanić

Još jedan od dokaza da se skroz razlikovao od svojih uloga iz serija "Bolji život" i "Srećni ljudi" jeste to što bi, posle konstatovanja dijagnoze, svojim kolegama rekao - "ma nije ti to ništa" ili "nemoj da se zezaš, to može biti opasno, idi kod lekara", a ispostavljalo se da je gotovo uvek bivao u pravu, kako su govorile o njemu njegove kolege. Foto: A. Sahanić

Igrao je u serijama i filmovima, šezdesetih u "Putu oko sveta", "Bokseri idu u raj", sedamdesetih u "LJubavi na seoski način", "Salašu u malom ritu", seriji "Više od igre", osamdesetih u "Vrućem vetru", "Kamiondžijama”…

Odmah po završetku Akademije došao je u Beogradsko dramsko pozorište čiji je član bio do penzionisanja.

