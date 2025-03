Ugledni zrenjaninski književnik Radivoj Šajtinac preminuo je u 76. godini života.

Radivoj Šajtinac je rođen 1949. godine u Zrenjaninu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od rane mladosti se bavio književnim radom. Pisao je poeziju, prozu, književnu i likovnu kritiku, bavio se dramaturgijom, prevodio je s ruskog i engleskog jezika, a objavio je više od trideset knjiga.

NJegova dela objavili su najznačajniji jugoslovenski i srpski izdavači. Dela su mu prevedena na engleski, francuski, ruski, španski, finski, mađarski, slovački, slovenački, italijanski, grčki, makedonski, turski, poljski i rumunski jezik. Bio je jedan od osnivača i dve decenije glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost i kulturu „Ulaznica“. Bio je i član Srpskog književnog društva, Društva književnika Vojvodine i Srpskog PEN-a.

Radivoj Šajtinac je laureat nagrade Fonda „Todor Manojlović“ za moderni umetnički senzibilitet za 2019. godinu.

Dobitnik je brojnih književnih priznanja, kao i nacionalne penzije za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i umetnosti.

Radivoj Šajtinac će biti sahranjen u sredu, 26. marta, u 15 časova, na Gradnuličkom groblju u Zrenjaninu.