Može da nam se sviđa ili ne, da je neobično ili sasvim uobičajeno, hteli mi to ili ne, ime nas prati celog života, ali nas ne određuje. Zoe, Dior samo su neka od neobičnih imena koje Kruševljani daju svojoj deci poslednjih godina, a matičarka otkriva koja dva su najneobičnija!

Neka od najčešćih ženskih imena u poslednjih nekoliko godina u Lazarevom gradu su Sofija, Dunja, Lenka, Nikolina, Tara, dok se dečacima daju imena Luka, Vasilije, Andrej, Lazar, Vukan i Đorđe.

Reporteri su razgovarali sa jedinom Najmilom u Kruševcu i jednim od šesnaest Seniša koliko ih ima u celom svetu.

Seniša Gašić, bivši uspešni kruševački maratonac je navikao da prilikom upoznavanja svoje ime ponovi minimum dva puta i nije greška matičara! Foto: Jutjub printskrin/rtvpluskrusevac, Novosti/S. Babović

- Igrom slučaja tamo gde sam ja rođen, na Kopaoniku, znam još trojicu Seniša - kaže Seniša.

On dodaje i da ga svi pitaju da li je matičar bio pijan dok je upisivao njegovo ime.

- Nije bio pijan, nego je tako, Seniša, to ime je izvorno gore. Pomogne dosta u životu jer je malo specifičan sam naziv "Seniša", pa ljudi zapamte - kroz osmeh priča Kruševljanin.

Sličnu sudbinu deli i Najmila Rakić koja skoro uvek mora da ponovi svoje ime pri upoznavanju.

- Skoro uvek ponavljam, ljudima se učini da ne čuju dobro ili čuju prvi put pa im je nesvakidašnje i moram da ponovim - navodi ona.

Kako je otkrila, ovo nesvakidašnje ime dobila je od kuma koji je čuo da se neko zove "Najmila".

- Meni je kum dao ime tako što je čuo da neko zove Najmila, nisu mi birali roditelji, oni su pristali na to. Simbolično znači nešto, milo, drago, nežno - zaključila je ona.

Matičarka Zorica Ostojić otkrila je i koja su to još imena u Kruševcu neobična, a dva su se posebno izdvojila.

- Što se ženskih imena tiče to je definitivno Akilina, vrlo neobično i lepo ime, a od muških Kai, to je baš neobično i lepo. Tu je i Arijela, isto neobično ime, a onda i ova kraća imena Zoe ili Zoi, imali smo i ime Dior i to pre jedno godinu dana - zaključila je ona.

(Prva)

