- Zoran je Prleta, Tihog i Mrkija nazvao - Tri praseta. E onda je na sceni pričao i kako je sreo Prleta na ulici. Kao - Zdravo druže Prle a ovaj mu kao rekao - "Marš u ..." I onda nije znao da li da piše pisma televiziji - ispričao je davne 1993. Dragan Nikolić u emisiji "Nivo 23".

Foto: Printskrin/ Jutjub/ FONTO

Nikolić je rekao da su mu to prepričali iz bifea Ateljea 212 i da je on rešio da iznenadi Zorana na sledećoj predstavi.

- Svi ostali glumci su znali da ću ja ući na scenu sem njega. U tom trenutku kad je on to rekao ja pokucam na vrata. Uđem privatno obučen i kažem "Druže Radovane mene su poslali sa televizije da se izvinim" - prisećao se čuveni Gaga. Foto: Jutjub printskrin/Angel Comrade

On je rekao da mu je Radmilović samo rekao - "Prle!" i pao u nesvest.

- Znao sam ja da on sad kad je pao u nesvest smišlja šta će da mi uradi i brže bolje sam zbrisao sa scene. Tako da on kad je ustao rekli mu da je bio Prle a on upitao - A gde sam ja bio? - ispričao je Nikolić u emisiji "Nivo 23".

BONUS VIDEO: