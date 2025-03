U emisiji "Pinkove zvezde" odigrala se prava drama koja se završila suzama Zorice Brunclik i njenim napuštanjem studija, a sve zbog koleginice Aleksandre Radović.

Nakon što je takmičar otpevao numeru "Riblje čorbe" žiri je izneo uglavnom pozitivne, komentare na njegovo pevanje, Zorica mu je savetovala da ne obraća pažnju na komentare drugih (konkretno Aleksandrin komentar pred drugu pesmu da ‘ne reži), na šta se Radovićka nasmejala. Zorica je zatim rekla da nema više šta da doda, spustila stolicu i sebi u bradu rekla da je ‘ovo prešlo svaku granicu pristojnosti’.

Aleksandra se nije previše tangirala, pa se nakon nje nadovezala Dragana Mirković, a tokom izlaganja primetila da Zorica plače na spuštenoj fotelji. Foto: ATA images/A. Ahel

Zorica je tada napustila studio, a ostali članovi žirija su se spustili i nastavili da međusobno komentarišu.

- Ovo je jako smišljeno - rekla je tada Aleksandra saradnici, pa dodala da ju je Zorica prozvala.

- Na šta ovo liči ne kapiram - govorila je Radovićka i istakla da nije kandidatu rekla da ne reži, već mu dala savet da bi mu pomogla, a onda dodala da ne kapira zašto je to rekla Zorica i napravila zbunjujuću grimasu. Foto: Profimedia

- Na šta ovo liči. Ništa nisam uradila bre. Da me sada satanizuje, šta, jel' to poenta? To neće dočekati. Da me pravi budalom. Nisam ništa rekla da bi imala razloga da se spusti i da plače. To je baš ružno. Nisam ništa uradila da je povredim - rekla je tada Aleksandra.

Zorica se tada nakon izvesnog vremena vratila u studio i najpre Milanu Kaliniću rekla da je ‘veoma neprofesionalan’ i da su sve članice žirija osim Aleksandre Radović na njegovom tapetu, a onda tražila od Aleksandre da joj se izvini, što pop diva nije želela da uradi.

