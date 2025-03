Jedna od najlepših srpskih glumica, Nataša Ninković, otkrila je jednom prilikom da je "prokockala" šansu za Holivud, a potom priznala kako je i do toga došlo.

Nataša je ispričala da ju je Sergej Trifunović preporučio za ulogu u filmu Spasitelj Predraga Antonijevića, nakon čega je prošla kroz više krugova audicija i ušla u uži izbor. Foto: ATA images

- Ubrzo po završetku studija, Sergej Trifunović s kojim sam igrala u predstavi "Ukroćena goropad" u Narodnom pozorištu u Beogradu preporučio me je za ulogu u filmu Predraga Antonijevića "Spasitelj", u produkciji velikog holivudskog stvaraoca Olivera Stouna. Desetine glumica su došle na probno snimanje i posle nekoliko krugova ušla sam u uži izbor za ulogu - počela je prisećanje Nataša Ninković svojevremeno za domaće medije.

- Prolazeći pored oglasne table u produkciji gde su bile okačene slike svih glumica koje su došle na probno snimanje, holivudski glumac Denis Kvejd je skinuo moju sliku i pitao da li može da je ponese.Kasnije smo odradili još jedno probno snimanje i dobila sam ulogu. Denis mi je postao prijatelj - dodala je Ninkovićeva.

Foto: ATA images

Nataša je otkrila da je bila i njegova gošća u Americi, a upoznala je i slavnu Meg Rajan.

- Kasnije, kada sam boravila u SAD ugostio me je sa svojom tadašnjom ženom, takođe holivudskom zvezdom Meg Rajan, u svojoj kući u Los Anđelesu. Pričali smo o filmovima, moru, hrani. Oliver Stoun me je želeo u nekom svom filmu, ali akcenat se isprečio. Mogla bih, recimo, da igram Ruskinje, i to je to - ispričala je glumica tada.

- Onda me je taj njegov agent preporučio nekoj drugoj agenciji čiji je klijent bio i Rade Šerbedžija. Ali, sve mi je to bilo nesigurno, instinkt mi je govorio da ne treba da idem u SAD i nije mi žao. Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga videla poslednji put - dodala je Nataša. Foto: ATA images

- Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gde igram, grad... Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vredno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi... Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila "naravno" - otkrila je Ninkovićeva.

