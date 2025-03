Pevačica Ana Bekuta kroz život je imala brojne uspone i padove, ali uvek uspela da zadrži svoj pozitivan duh i energiju. Muzika je oduvek bila njena velika ljubav, ali želela je za sebe neki drugi posao. Međutim, sudbina je imala druge planove.

Foto: ATA images

Anina prvobitna želja bila je da postane učiteljica što je naišlo na majčino odobravanje. Međutim, otac Branko koji je svirao frulu, podržao ju je u nameri da se bavi muzikom. Ana je na kraju završila gimnaziju u Priboju, a svoj životni put pronašla je u muzici.

Danas je vlasnica najvećih hitova na srpskoj narodnoj muzičkoj sceni kao što su "Kralj ponoći", "Treba vremena", "Zlatiborske zore"...

Takođe, poznato je i da je Ana imala tešku sudbinu kada je roditeljstvo u pitanju. Sina Igora je rodila kada je imala svega 17 godina i bila je primorana da ga da u dom.

Foto: ATA images

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme učila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo - rekla je jednom prilikom pevačica koja sa sinom ima dobar odnos.

Rođenje sina najviše je i uticalo na Aninu odluku da se bavi muzikom, a danas kad je sve na svom mestu, može se reći da uživa u poslovnom ali i privatnom životu.

(Lepa i Srećna)

BONUS VIDEO: