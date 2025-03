Naime, Ivana je tada doživela nesreću na Rtnju dok su se vozili kavdom po planini, a tom prilikom njen izabranik zadobio je povrede od kojih je bio čak i nepokretan.

Foto: V. Danilov

- Ja nikada nisam pričala o tome, dva meseca sam uspešno krila to. Jer kada doživiš saobraćajnu nesreću i kada partner u tom trenutku ostane nepokretan to ne treba da se priča i sva pažnja treba da bude usmerena na njegovo ozdravljenje. Ja prvih mesec dana nisam mogla glumački da se sastavim, ja sam tu bila kao mama, samo da on bude dobro i da budem tu za njega u svakom trenutku i da odradim pošteno svoj posao. Misli su mi bile usresređene na to kako će uspeti sledeća operacija, samo je bilo da svi preživimo te trenutke - prisećala se stravičnih trenutaka Ivana. Foto: ATA images

- U tim situacijama se ponašaš kao lud čovek. To su najduži dan i noć koje sam ja doživela sigurno. To se dogodilo, a mi smo pet, šest sati čekali pomoć nepomični, jer je nedostupno bilo mesto. Bili smo na nezgodnom mestu i nije moglo da se dođe do nas. Sve je moralo pešaka, trebalo je mnogo vremena, nije moglo na točkovima da se dođe do nas - ispičala je Ivana Dudić za "Poster podkast".

"Radije ću da budem sama"

Inače, glumica retko govori o svom emotivnom životu, a jednom prilikom istakla je da bi radije pristala da ostane sama, nego sa čovekom koji je ne podržava u svemu.

- Sve i sama da budem ceo život, nema trika da budem sa čovekom koji me ograničava. Zamisli da se neko odrekne nečega zbog nekoga, po mom mišljenju to je van pameti.

(Blic)

