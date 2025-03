Jedino je bilo poznato da je dugo bila u, kako se činilo, skladnom odnosu sa muzičarem Nemanjom Aćimovićem.

NJihova priča započela je nakon što se glumica razvela posle četiri godine braka od grafičkog dizajnera Saše Lazarevića, a posle 10 godina zabavljanja Katarina je izašla i iz ove veze.

U intervjuu za "Blic" glumica je na pitanje ko joj je najveća podrška i da li sluša savete svog partnera dala neočekivan odgovor:

- Ovo ćemo pitanje preskočiti, pošto partnera više nemam - rekla je kratko ona, ne želeći da detaljiše. Foto: ATA images

Kako su se smuvali

Kraj braka nije bio lak, bubnjar beogradske rokenrol postave "Jarboli" bio je hrabar i uporan. Pre nego što su postali par, nekoliko godina su se družili, čak su sarađivali na pozorišnoj predstavi "Dečko koji obećava" u Pozorištu “Boško Buha”.

- Shvatila sam da me muvacka, da hoće nešto mada nisam bila spremna za ono što je usledilo. U tom periodu sam prolazila kroz razvod i veza je bila poslednja stvar koju sam želela. Generalno, muškarci me tada nisu zanimali, svi su mi bili u manjoj ili većoj meri gadni. To vreme mi je bilo stresno, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Naglo sam smršala, postala anoreksična. A onda se iznenada pojavio Nemanja - ispričala je svojevremeno za "Gloriju" ćerka Cece Bojković koja nije bila spremna za novo vezivanje. Foto: Antnio Ahel/ATA images

- Nisam želela ozbiljno vezivanje, najmanje novi brak. To sam mu odmah rekla. Jedan dan smo se viđali, sledeći ne. I nismo se pojavljivali kao par u javnosti. Osećala sam recidive prethodne veze. Iako sam se trudila da kontrolišem emocije, dešavalo mi se na planem. Išla sam na psihoterapiju kako bih pomogla sebi i sačuvala odnos sa Nemanjom. Bilo je dana kad mu nije bilo lako da bude pored mene - rekla je glumica za magazin "Gloria".

Šest meseci im je bilo potrebno da shvate da više ne žele da se razdvajaju pa su otpočeli zajednički život.

(Blic)

BONUS VIDEO: