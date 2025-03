Tako je povodom obeležavanja 25. godišnjice od NATO agresije za "Novosti" ekskluzivno govorio major u penziji, bivši obaveštajac Pjer Anri Binel (73) koji je bio osuđen i odležao u zatvoru zbog svog plemenitog čina, kada je našim vlastima dostavio tajne planove NATO.

- Oduzeli su mi Legiju časti. Ali, Ratni krst ne mogu da mi uzmu, jer sam ga dobio u ratu – kaže Binel, koji je jednako ponosan i na medalju "Miloš Obilić" kojom ga je odlikovala Srbija zbog svega onoga što je učinio za našu zemlju.

Što se tiče NATO bombardovanja na Srbiju, njegov stav je jasan:

- To je kriminalni napad. Bio je to, jednostavno, ratni zločin. Iako je bilo zabranjeno Ženevskom konvencijom, smišljeno su gađani civilni ciljevi. Foto: G. Čvorović

Četvrt veka, od početka napada Severnoatlantske alijanse na našu zemlju, prošlo mu je, kaže, u trenu.

- Za mene je to sve kao da je bilo juče. To je period mog života koji mi je veoma prisutan u sećanjima. Bio sam u ratu u Zalivu, odakle nosim takođe jake uspomene, ali sve to nije ni približno onome što osećam prema Srbiji i ratu u Jugoslaviji. Postoji i jaka lična dimenzija, imajući u vidu kroz šta sam sve prošao – navodi naš sagovornik koji sada živi na jugu Francuske.

Pjer Anri Binel se jasno seća tih trenutaka, kada je, kao šef kabineta francuskog predstavnika pri Severnoatlantskoj alijansi, generalu Jovanu Milanoviću, iz humanih razloga, dostavio plan mogućih NATO ciljeva u našoj zemlji, pokušavajući da spreči bombardovanje. Foto: Profimedia

- Dao sam pripremne planove, znali su se tip i broj ciljeva, ako bude krenuo napad, ali ne i tačna lokacija – precizira za naš list.

Bombardovanje, nažalost, nije mogao da spreči, ali ga je odložio na nekoliko meseci. Osujetio je da se strahote događaju tokom zime. Sud u Parizu mu je kasnije zbog špijunaže oduzeo čin i osudio ga na pet godina zatvora, od čega tri uslovno. Zatvorska kazna mu je u međuvremenu skraćena, a kada je 2022. izašao na slobodu promenio je profesiju i počeo da radi kao geometar. Ubrzo posle toga je posetio i našu zemlju.

- Kada su prošle nevolje po mene i kada sam mogao ponovo da putujem, otišao sam u Srbiju. Sjajno su me primili u Beogradu, video sam i generala Milanovića, predstavio sam moju knjigu "Ratni zločini NATO" – seća se Binel ovih trenutaka.

Sticajem okolnosti, zbog ljudskosti u njegovom činu, odnosi koje gaji prema našem narodu uzdignuti su na najviši nivo.

- Moje prijateljstvo sa Srbima je istorijsko, može se reći čak i familijarno. Deda mi je ratovao sa srpskim ofcirima pod komandom generala Tranijea oko Skoplja. Za mene je francusko-srpsko prijateljstvo veoma važno. Srbija mi je u srcu. A Kosovo su ukrali od Srbije. Kosovo je srpska pokrajina – ističe za naš list.

U jeku aktuelnih svetskih trzavica, Pjer Anri Binel cepanje Jugoslavije posmatra kao uvod u sukob svetskih razmera.

- Treći svetski rat je započeo raspadom SSSR, a u Evropi rasturanjem Jugoslavije. Nemci su naročito bili aktivni, podrškom Hrvatima. Snabdevali su ih oružjem i dali im pristup centrima za obuku u Bavarskoj. Prvi snimci s ratišta pokazali su da su Hrvati bili naoružani novim "kalašnjikovima" iz arsenala Istočne Nemačke i protivtenkovskim bacačima "armbrust 300". Foto: G. Čvorović

Sa celom situacijom je, kaže, bio detaljno upoznat jer je dužnost obavljao u obaveštajnoj ćeli glavnog štaba NATO u Birselu od 1996. do 1998, dok je pre toga bio na službi u Bosni i Hercegovini od decembra 1995. do maja 1996.

Memoari Pjer Anri Binel uživa u zasluženoj penziji. - Popravljam ogradu na dvorištu, održavam baštu, putujem s unicima po svetu. Voleo bih da opet dođem u Beograd. Nisam bio već dvadeset godina. Pišem i memoare –otkrio je tom prilikom.

Za sadašnju situaciju u svetu kaže da je – eksplozivna.

- Dolar je sve manje zakon. Samim tim, i Amerikanci. Ako želimo da budemo u miru, treba ponovo da uspostavimo odnose s Rusijom, kao u vreme SSSR. Bilo je tada, istina, napeto, ali su ljudi bar razgovarali među sobom.

Kaže da je, dok je bio na funkciji u NATO, svedočio kako polako dolazi do konfrotacije s Rusijom:

- Amerikanci su obećali Rusima da se neće širiti na Istok. Dogovori nisu nikada ispoštovani. Život Rusa u Donbasu je bio sve teži. Pre početka ruske ofanzive na Ukrajinu, Zelenski je bio spreman da razgovara s Putinom. Ali, Amerikanci to nisu dozvolili.

Može li, na kraju, doći do nuklearnog rata?

- Što se tiče Rusa, ne strepim od toga. Kada je reč o Amerikancima mnogo sam više oprezan, jer se sve događa daleko od njih. Ono što znam je da Francuska neće staviti svoje nuklearno naoružanja u službu SAD – zaključuje Pjer Anri Binel.

