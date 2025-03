Glumac dobitnik Cezara - koji ovog meseca puni 68 godina - bio je na fizikalnoj terapiji kako bi se vratio u formu za svoj sledeći projekat Tulipomanija, rekao je njegov predstavnik Lukas Konfortini za TMZ.

Kristofer je trebalo da se pojavi na švedskoj konvenciji u Jenčepingu, a oni su prisutnima preko Fejsbuka tvrdili da je njegova nesreća "ozbiljna". Foto: Profimedia

Naime, glumac je zadobio tešku povredu leđa nakon pada niz stepenice u hotelu u kojem je odseo.

Američki glumac francuskog porekla stekao je svetsku slavu ulogom u filmu "Gorštak." Igrao je i zapaženu ulogu u filmu "Lovac na potezu", gde se pojavljuje zajedno sa svojom bivšom suprugom Dajan Lejn, s kojom ima ćerku Eleonor.

Pre 14 godina nastupao je u filmu "Ghost Rider: Spirit of Vengeance", da bi 2016. godine odigrao ulogu u komediji "Hail, Caesar!". Godine 2018. usledila je uloga u filmu "Shadow of the Wolf".

(Informer)

BONUS VIDEO: