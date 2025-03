Holivudski glumac Ešton Kučer nakon dugo godina pojavio se u emisiji zajedno sa svojim bratom blizancem Majklom koji je rođen sa cerebralnom paralizom.

Naime, glumac i njegov brat gostovali su u emisiji "The Checkup With Dr. David Agus" u kojoj su govorili o Majklovoj borbi i podršci koju mu sve vreme pruža njegov brat Ešton. Kao što je već navedeno, Majkl je rođen sa cerebralnom paralizom zbog koje je morao biti podvrgnut i transplataciji srca. Foto: Profimedia

U emisiji, Majkl je istakao da je i na rođenju i tokom transplatacije bio životno ugrožen, a Ešton je kroz suze govorio kako se osećao dok mu je brat bio u bolnici.

- Onda moj tata dođe, pokupi me i kaže: "Idemo da vidimo tvog brata", i ja sam znao... ništa nije bilo u redu - kazao je glumac pa dodao šta će uvek pamtiti bolničku buku pamtiti u tom strašnom trenutku.

O bolesti svog brata Kučer je govorio i u jednom intervjuu 2003. godine, a njegov brat Majkl prvobitno je bio izuzetno ljut zbog dijagnoze ali je kasnije prihvatio i naučio da živi sa njom. Foto: Jutjub printskrin/Entertainment Tonight

- Ešton mi je učinio najveću uslugu koju mi je ikada iko učinio jer mi je dozvolio da budem svoj - kazao je svojevremeno Majkl.

U gore pomenutoj emisiji Kučer je pričao i o tome da je bio spreman da svom bratu donira srce.

- Razmišljao sam u sebi: "Ako je bilo ko odgovarajući donor, onda sam to ja. Zatim su počinjale da mi se vrte misli u glavi poput "ovaj balkon izgleda dovoljno visoko". Mislim da je trenutak kad sam stajao na balkonu i govorio: "Ja sam odgovarajući donor", verovatno bio tačan trenutak kada se dogodila promena, gde sam pomislio: "Kako mogu da budem ovaj srećnik, a moj brat se rodio sa cerebralnom paralizom i treba mu transplantacija srca - prisetio se glumac pa istakao i po koji detalj o svojoj borbi sa borbi sa retkom bolešću opasnoj po život.

Kako je glumac kazao, on je imao redak oblik vaskulitisa, potencijalno smrtonosnu autoimunu bolest koja uzrokuje upalu i sužavanje krvnih sudova. O bolesti je govorio i 2022. godini, u emisiji "Running Wild with Bear Grills: The Challenge" kada je spomenuo da je zbog ovog oboljenja imao problema sa sluhom, vidom i ravnotežom.

- Nisam mogao da hodam i odjednom nisam mogao da vidim. Kada se suočite licem u lice sa smrću, odmah ostanete zarobljeni sa onim što radite danas - kazao je glumac tada i dodao je uspeo u potpunosti da se oporavi.

- Ne cenite to dok ne nestane. Dok ne kažete: „Ne znam da li ću ikada moći ponovo da vidim, ne znam da li ću ikada moći ponovo da čujem, ne znam da li ću ikada ću ponovo moći da hodam" - poručio je glumac.

(Kurir)

BONUS VIDEO: