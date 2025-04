Poznato je da se JK godinama bori za prava životinja. U tim nastojanjima ona se ne libi ni da poimence napadne javne ličnosti.

Pored slučaja sa glumcem Vukom Kostićem koga je kritikovala zbog njegove strasti prema lovu, kao i fotografisanja sa odstreljenim životinjama, primer takvih sukoba bila je i svađa sa voditeljkom Bojanom Ristivojević. I to u živom programu TV Prva. Foto: ATA images/A. Ahel

Voditeljka je pre pola godine rešila da u emisiji ugosti i lovca, što je pevačicu vidno izbacilo iz koloseka.

- Pi*ka ti materina, kakav je potencijal srpskih lovišta? - povikala je Jelena, nakon čega se obratila voditeljki. FOTO: Printskrin Instagram bokalica

- Šta pričaš ti, gospođo?! - rekla je Karleuša imitirajući Ristivojevićkin osmeh.

Jelena je potom na društvenim mrežama javno upitala i kritikovala voditeljku: Foto: Instagram printskrin/karleusastar

- Koga zoveš, gospođo, u goste bre?! Ubicu životinja? Pitaš ga da li ubije iz prvog hica? Šta promovišeš ti ovde, alo?! Jesi li ti normalna? Lik je napisao knjigu kako ubije životinje. Pa pi*ka vam svima materina bolesna - napisala je Jelena Karleuša na Instagramu, a zatim se oglasila saopštenjem: Foto: ATA images/A. Ahel

- Promovisanje lovaca, tačnije hladnokrvnih psihopata koje ubijaju životinje iz j*bene zabave i to još u bolesnom delirijumu nazivaju "sportom" je nedopustivo, neshvatljivo i za svaku osudu. Upravo sam odgledala na nacionalnoj televiziji kako voditeljka uz osmeh ispituje ubicu na koji način ubije srnu, a kako srndaća i šta više voli da ubija. Oduševljena brojem ubijenih nedužnih divljih životinja koje je sagovornik "izgovorio", njegovim talentom i umećem. Šta je poruka deci koje vas gledaju, alo?! Marketing za ubijanje divljih životinja?! Ubijanje životinja je nešto o čemu se priča sa osmehom, je l'?! Voditeljka ni jednog jedinog momenta nije pokazala ni minimum zdravog razuma, a o milosti i sažaljenju da ne govorim. Neće biti dobro ako je sretne negde jer ću joj objasniti i to vrlo slikovito šta mislim o glupačama kao što je ona! Odmah da se razumemo, neće me videti nijedna televizija koja u goste zove ubice ili promoviše ubijanje životinja iz zabave. Neka vam "lovci" prave gledanost od sad. Ja neću! Dok se ne urazumite - napisala je Jelena na svom Instagram profilu.

