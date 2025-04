Pevačica Dijana Janković poznatija kao Didi J, otkako je kročila na scenu izaziva pažnju javnosti zbog svog načina življenja, izjava, ali i porodičnih odnosa.

Naime, naša poznata teniserka Jelena Janković već godinama uspešno čuva svoj privatni život daleko od medijske pažnje. Jedna od tema o kojoj takođe ne govori jeste njeno srodstvo sa pevačicom Dijanom Janković, poznatijom kao Didi DŽej. Foto: ATA images/M. M.

NJih dve su sestre od strica, a Dijana je ranije često isticala taj odnos, što je, prema pisanju domaćih medija, Jeleni smetalo. Kako se spekuliše, zbog toga su godinama bile udaljene, a teniserka o tome nikada nije govorila javno.

- Jelena je oduvek htela da se bavi tenisom, a ja muzikom i modom. Nas dve smo u odličnim odnosima. Složna smo i velika porodica. Laž je da nas dve ne razgovaramo - istakla je Dijana, prenosi Pink.rs.

Foto: ATA images/A. Ahel

Kada je organizovala krštenje deteta progovorila je i o svom odnosu sa teniserkom Jelenom sa kojom je u krvnom srodstvu.

- Pozvali smo ih, ali Jelena nije mogla da dođe zbog obaveza oko deteta. Uvek smo bile u dobrim odnosima, ali mediji su me često prikazivali negativno - rekla je Didi za domaće medije.

Dijana udata za 22 godine starijeg biznismena Rokvića

Suprug pevačice Dijane Rokvić, poznatije kao Didi DŽej, je biznismen Danijel Rokvić.

Rokvić ima troje dece, a sa Didi je u julu 2020. godine dobio ćerku, kojoj su dali ime Dajana. Poznato je da je mnogo novca uložio u njenu muzičku karijeru, kao i u privatan biznis, odnosno salon lepote, te nikada nije štedeo kada je ona u pitanju. Foto: ATA images/A. Ahel

I sama Didi više puta je govorila kako je njen partner galantan.

- Suprug mi nikada nije pravio problem kad nešto kupujem, čak me on sam često tera da kupujem stvari i naljuti se ako nešto ne želim. Zaista je predivan, on uživa kada sam lepo doterana i podržava me u svemu - rekla je Didi i dodala kako suprug u slobodno vreme igra šah i svira gitaru.

(Telegraf.rs)