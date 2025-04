Predrag Antonijević i Val Kilmer zajedno su sarađivali 2002. godine na filmu "Hard cash" koji je Gaga režirao. Našeg slavnog reditelja je veoma potresla smrt holivudskog glumca, a u izjavi za Informer, Antonijević se prisetio rada i druženja sa Kilmerom.

– Val Kilmer i ja smo zajedno radili film "Hard cash" (2002). Pored profesionalne saradnje i privatno smo se družili neko vreme. Uprkos tome što ga je u Holivudu bio glas osobe koja je teška za saradnju, moram da kažem da sam sa njim imao fenomenalno iskustvo, kako poslovno, tako i privatno. Jedno vreme je čak živeo u kući pored moje. NJegova bivša žena je stanovala u tom kraju pa je zbog njihove dece želeo da stanuje što bliže njima.

Režiser otkriva da je Kilmer dugo čekao pre nego što je počeo da se leči od raka i to sve zbog crkve.

– Bio je čovek velikog talenta i mnogo mi je žao što je otišao. Vodio me je u crkvu kojoj je pripadao koja je nažalost imala pravilo da njeni članovi ne idu kod doktora kada se razbole. Verovali su da će svaku bolest Bog sam izlečiti. Pričali smo o tome i on je u to verovao. Međutim, počeo je da se leči od raka tek kada je bolest uznapredovala i kada je shvatio da nije šala, ali bilo je kasno, kaže reditelj.

Gaga je imao priliku da poseti Kilmerov ranč u Santa Feu, ono što mu je holivudski glumac tada rekao nikada neće zaboraviti.

– Kada sam bio kod njega u gostima na ranču u blizini grada Santa Fe u Novom Meksiku, dok su me dovozili, bio sam fasciniran i zadivljen veličinom ranča. U sklopu njega imao je više od 10 km reke koju je obožavao. Prva stvar koju mi je rekao kada sam ušao u kuću bila je: "Da li ti je sada jasno zbog čega sam snimio Betmena?", aludirajući na to jer je od zarade od tog filma mogao sebi da ostvari san i kupi taj ranč, ispričao je Antonijević.

Kojoj crkvi je pripadao Val Kilmer?

Val Kilmer bio pripadnik Hrišćanske nauke (Christian science).

Hrišćanska nauka je religiozni pokret osnovan u 19. veku, poznat po svom verovanju u isceljenje putem molitve i duhovnih sredstava, često uz izbegavanje konvencionalne medicine.

Kilmer je, uprkos svojim verskim uverenjima, pristao na hemoterapiju tokom borbe sa rakom grla, što je bilo protivno tradicionalnim stavovima njegove vere.

