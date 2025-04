Pop pevačica Goca Tržan nedavno je gostovala u emisiji Bunker, koju vodi Luna Đogani na svom Jutjub kanalu. Jedan segment emisije izazvao je veliku pažnju i postao viralan na društvenim mrežama – trenutak kada je Tržanova morala da bira između dve poznate javne ličnosti, Tanje Savić i Jelene Karleuše. NJena odluka i objašnjenje privukli su brojne komentare.

- Pa Jelena Karleuša. Ja vrlo dobro znam zašto ona to radi, jer je ona taj lik – uvek mora da oponira. Iza sve te njene drčnosti, bezobrazluka i oštrog jezika, stoji jedna krhka, nesigurna žena – rekla je Goca, a Luna se složila.

- Tako je i ja gledam - rekla je Luna.

- NJoj stalno treba ljubav i treba joj govoriti da je lepa i da je voliš Ne mislim da je toliko čvrsta koliko se predstavlja. Ona ide do kraja u provokacijama jer želi da dokaže da ljudi nisu dobronamerni.

U tom segmentu Goca se osvrnula i na gašenje njenog profila na Instagramu.

- Za svako svoje postupanje moraš da snosiš posledice u skladu sa svojim delima. Kako ti je neko ugasio Instagram, niko ne može tek tako da ugasi profil od dva miliona – zaključila je Goca.

Karleuša i Goca Tržan su imale promenljiv odnos u tokom vremena, te povremeno dolazi do peckanja u javnosti između njih dve. Tako je poznato da je još 2004. Karleuša u emisiji kod Minimaksa rekla da nikad nije čula za Gocu Tržan.

Jedan od poslednjih sukoba dogodio se indirektno kada je Karleuša objavila albume "Alfa" i "Omega", Goca Tržan je tada zamerila što mediji sve pevače pitaju šta misle o novim Karleušinim albumima, ističući da Jelenu ne pitaju za njihove albume.

Karleuša ni tom prilikom nije ostala dužna pop pevačici.

- Aha... Pa, eto... Zato što ja stvarno ne bih znala šta da kažem... Nisam znala da Goca ima novi album. Nema? Ne znam šta bih rekla - započela je Jelena, pa dodala:

- Pa, imam dva albuma, kako da ne pitate? Šta se i oni prave ludi? Šta sad, oni se prave naivni? "Što novinari pitaju sve nas pevače?" Pa o kome će da vas pitaju nego o meni, pogotovo što sam izdala dva albuma. To se ne dešava nikad. O kome će da vas pitaju? Svakako ćete imati više naslova ako pričate o meni. Budite mudri, pričajte lepo o meni, onda ću ja lepo o vama. (smeh) Bićemo velika srećna porodica. Zašto kolege imaju stalno nešto na moj račun da kažu, da dodaju? Šta vam je? Ostavite me na miru. Posle kuku lele kad odgovorim. Pst, samo lepo o meni i onda ću ja lepo o vama. A onda kada ja nisam dobra prema vama, imam osećaj da to malo više boli vas nego mene. Ajde u Novoj godini da svi pričate lepo o meni i ja ću biti vaš najveći prijatelj - rekla je ona tada za Republiku.

