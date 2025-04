Nakon nesnosnih bolova koje je danima trpeo, lekari su Miliću Vukašinoviću u decembru 2024. godine odsekli nogu do kolena. I od tog trenutka, on je skoro stalno u zdravstvenim ustanovama.

Muzičar se već duže vreme oporavlja u rehabilitacionom centru Rudo, gde uskoro treba da dobije novu protezu.

Vukašinović se oglasio i istakao da li mu se kolege javljaju ili ga izbegavaju u ovim teškim trenucima. Foto: Fejsbuk printskrin

- Još malo i izlazim odavde, a od kolega me niko nije obišao - poneko samo pozove, i to na kratko. Svi su me zaboravili, bilo je dobro dok sam im valjao i dok sam bio zdrav - rekao je on za Informer.

Inače, Milić Vukašinoć dobio je pomoću Sokoja (Organizacija muzičkih autora Srbije) protezu za nogu, zahvaljujući kojoj će uskoro moći da hoda.

BONUS VIDEO: