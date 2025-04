Posle smrti kralja narodne muzike Šabana Šaulića mnogi su jedva čekali da čuju ko će naslediti svu njegovu imovinu.

Šuškalo se da, pored njegove supruge Gordane, sina Mihajla ćerki Ilde i Sanele, deo nasledstva očekuje i njegovog vanbračnog sina Roberta iz Zrenjanina.

Međutim, obrt se desio nedavno, nakon ostavinske rasprave na kojoj su prisustvovali samo njegova supruga i deca iz zvaničnog braka, a nakon koje je sva prava na Šabanovu zaostavštinu nasledila njegova Gordana. Foto: ATA images/A. Ahel

Kako prenose mediji, njegova deca odrekla su se nasledstva u korist majke.

- Još za života Šaban je pričao da je Goca glavna kada su sve finansije i papirologija u pitanju. Decu je zbrinuo na vreme, svi su imali svoje nekretnine, svoje poslove, ali sve ostalo vodilo se na Gocu.

Ona je plaćala poreze, račune, vodila Šabanovu karijeru preko svoje firme, tako da nema mesta nikakvim nedoumicama. NJoj su pripala i sva autorska prava - kaže izvor za "Svet" i objašnjava:

- Bilo je nekih priča da će Robert, Šabanov vanbračni sin na sudu dobiti svoj deo, ali koliko čujem, to se nije desilo - rekao je izvor pre četiri godine.

Podsetimo, udovica kralja narodne muzike nedavno je progovorila o svim nepoznatim detaljima iz njihovog zajedničkog života.

Goca Šaulić o Šabanu je javno govorila u emisiji "Iz profila" i objasnila zašto je odlučila da se posveti karijeri svog muža i preuzme ulogu menadžera kralja narodne muzike.

- Šaban nije bio svađalica i nije umeo da zameri ljudima, ali ja nisam mogla da gledam kako ga potkradaju. Godinama su ga manje isplaćivali i nije bilo onako kako su se dogovarali. Jednog dana sam mu rekla: "Svi koji rade sa tobom zarađuju više od tebe!" To mi je bilo neshvatljivo - izjavila je Goca.

- Godinama sam to sama rešavala, preuzela sam sve poslove oko njegovih turneja, dogovaranja nastupa i finansija. To je postalo ogromna obaveza i odgovornost, ali samo tako sam mogla da ga zaštitim. Počela sam da idem sa njim na turneje i na licu mesta rešavam probleme. Do tada je bilo jako naporno gledati kako ga svi iskorišćavaju - priznala je.

