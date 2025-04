Voditeljka Jovana Jeremić žestoko je zamerila koleginicama sa "Pinka", koje su se slikale u "njenom kabinetu" i fotografiju objavila na Instagramu.

Naime, Jovana Jeremić je nedavno napravila razmeštaj u studiju u kom vodi jutarnji program. Ona je napravila "svoj kabinet", a kako je istakla, svoju kancelariju je opremila od sopstvenih para. Foto: ATA images/A. Ahel

Jovana se tokom programa, uživo, obratila koleginicama i jasno im stavila do znanja da joj smeta što koriste njen nameštaj za slikanje.

"Ovaj kabinet je građen krvlju"

- I napomenila bih samo još jedno, ovaj kabinet u kojem sedimo se zove "kabinet Jovane Jeremić". Svaki sto koji vidite ovde je moje lično vlasništvo, ja sam ga donela ovde jer sam dobila dozvolu da napravim svoj kabinet i da u okviru toga gostojete u mom programu - rekla je Jovana, a zatim se obratila koleginicama:

Foto: ATA images/A. Ahel

- Niko drugi nema pravo da sedi i da se slika u ovom kabinetu i da slike kači na Instagram, mislim da sam bila dovoljno jasna za one koji gledaju ovu emisiju, a koji stu to radili. Da im se to nikada više u životu ne ponovi. Ovaj kabinet je građen krvlju, ogromnim radom i rezultatima, za razliku od nekih. Hvala - rekla je. Foto: Instagram printskrin/majamanojlovic

- Ja samo branim svoje, tuđe ne diram, ali svoje ne dozvoljavam da mi niko uznemirava - završila je.

Jovana Jeremić nije otkrila koje koleginice su u pitanju, a na Instagramu je osvanula fotografija tri voditeljke Pinka, Dee Đurđević, Maje Manojlović i Milice LJevaje, koj su pozirale u "Jovaninom kabinetu".

