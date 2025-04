Željko Rutović, kontroverzni biznismen i akter kultnog filma "Vidimo se u čitulji" (jedan od retkih koji su preživeli te turbulentne dane), sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.

Pored brojnih prijatelja, od njega su se oprostili i najbliži - supruga Mirjana Rutović, nekadašnja mis Srbije, zajedno sa njegovom decom iz dva braka. Foto: D. Milovanović

Trubači su povorku pratili pesmom „Marš na Drinu“. Jedan od Željkovih sinova, jedno od osmoro dece koliko je imao iz dva braka, nosio je očev krst, ćerka uramljenu fotografiju, dok je nekoliko muškaraca nosilo sanduk, a među njima je bio i Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam.

On trenutno izdržava kaznu u zatvoru Zabela, a danas je izašao kako bi odao poslednju poštu preminulom Rutoviću. Joca Amsterdam je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva Gorana Marjanovića u julu 1995. godine i izdržava kaznu u zatvoru Zabela u Požarevcu u Srbiji. Jocić koristi pravo na vanredni izlazak na ime dobrog vladanja, a na koji imaju pravo svi osuđenici koji se nalaze u poluotvorenom odeljenju "Zabele".

Pre samog pokopa, brat Željka Rutovića je održao govor.

- Tužni skupe, prijatelji našeg Željka, obraćam vam se povodom smrti našeg princa. Surova smrt je došla prerano iako je godinama nadjačavao bol u svojoj bolesti. Da se što kasnije ovde sastanemo. Svi smo rođeni da živimo i umremo. Smrt ne može ubiti ime čoveka kao što je bio Željko Rutović. NJegovom smrću počinje njegova besmrtnost. On bi nas danas zagrlio i rekao da ga pratimo dostojanstveno. Izgradio si svoj svet jedan i neponovljiv. U tom svetu bilo je mesta za svakog časnog i dobronamernog čoveka. NJegova duša je bila bogata i dečački čista. Tužni skupe, Željkovom smrću postali smo siromašniji, ali i ponosni što smo bili njegovi i svi oni koje je za šest decenija Željko sreo i voleo. Malo ko je imao harizmu i dušu kao on. Ukrala nam ga je smrt, ali dok je nas biće prisutan u našim srcima. Ukrali su nam najlepši osmeh koji niko neće preslikati. Ukrala nam je smrt mnogo čega, sve ono za šta smo živeli i verovali da će se tek za mnogo godina desiti. Za svoje principe nije žalio svoju glavu! Ukrala nam je smrt mnogo čega. Veliki nikad ne umiru i bol nikada neće prestati. Tvoja smrt otvorila je večnu ranu u bratstvu Rutovića i ta rana će trajati večno dok je nas. Srešćemo se na drugom svetu da rane celivamo. Dragi brate od tebe se ne možemo oprostiti jednim govorom ni knjigom. Hvala ti za ime, čast, snagu. Ukrala je smrt našeg Apolona – istakao je on i zaključio:

- Poštovana porodico privilegovani ste da je vaš brat, suprug, otac bio Željko Rutović. Nosite to s ponosom. Svi očekujemo tvoj ljudski stas i glas i ono tvoje: "Đe si mili, brate moj?". Tužni skupe dozvolite mi da se zahvalim bratu za bratsku lljubav. Bio si tu da zaštitiš, nejakima daš moć, osnažiš... Živeo si na svim kontinentima i svi sad učestvuju u ovom bolu. Opirao si se bolesti kao što si bio lav ove zemlje. Hvala svima koji su se javili i nikad neće prežaliti našeg Željka. Hvala lekarima, medicinskom osoblju koji su se borili za njegov život. Nama, porodici i prijateljima ostaje rana koja neće zaceliti. Znamo da od danas život nikad neće biti isti.

Sahrani su prisustvovali i ljudi sa estrade, pevači Boban Rajović, Zvonko Pantović Ćipi iz Osvajača, Ivan Ivanović Đus, pevačica Milena Ćeranić, Vesna de Vinča, Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom... Bili su i Ratko Romić i Miroslav Kurak kojima se sudilo za ubistvo Slavka Ćuruvije, ali su oslobođeni. Iz istih krugova, prisutan je bio i Srđan Adžemović Adžem.

Podsetimo, Željko Rutović preminuo je 31. marta u bolnici u Italiji od duge i teške bolesti. NJegovo telo dopremljeno je u Srbiju 5. aprila.

Foto: D. Milovanović

Od Rutovića su se čituljama u novinama prethodnih dana opraštali brojni prijatelji, kumovi i članovi porodice, a među onima koji su mu uputili poslednji pozdrav bio je upravo Sreten Jocić. Foto: D. Milovanović

Inače, Rutović je postao poznat još devedesetih godina kada je učestvovao u dokumentarnom filmu "Vidimo se u čitulji", koji je govorio o kriminalu. On je tada pričao o tome kako sarađuje sa ukrajinskom mafijom.