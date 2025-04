Kada je jutros oko pet sati pošao na posao u Bajinu Baštu, u mestu Zaugline, čuo je šuštanje u grmlju.

- Prvo sam mislio da je srna ili divlja svinja. Odjednom sam video mečku sa mečićima, koja je iznenada iskočila na put i pojurila me. Počeo sam da bežim. Zaustavio sam se na momenat da skinem prsluk sa sebe, nadao sam se da će je to malo zaustaviti. Ali, stigla me je, ogrebala šapom, a onda se odjednom okrenula i otišla – priča Goran.

On ima manju, ali bolnu ranu. Odmah po dolasku u Bajinu Baštu javio se lakaru, a dao je izjavu i policiji kako bi upozorio ostale stanovnike na mogućnost da sretnu medvedicu.

- Bilo mi je strašno. Sve se to dešavalo na putu od moje kuće, oko 1,5 km od glavnog puta. Samo Bog zna zašto se okrenula i nije me napala. Samo mi je Bog pomogao – kaže Goran.

(Kurir)

