Zahar je naime, pomenuo i Miroslava Ilića, navodeći da je umeo da bude poprilično problematičan.



- Lepu Brenu sam ja napravio iako se ona hvali da je sa neba dobila taj dar. Ja ne želim nikog da ogovaram, niko mi nije kriv. Ja sam sa njom radio, učio je kako treba da se ponaša, imam i slike da dokumentujem, jedna je nastala u mojoj kući ili hotelu Jugoslavija.

Učio sam je držanju, ma svemu. Prva tri albuma sam joj ja radio. Kad se setim tog perioda, pamtim ga po lepom. Brena je imala razarajuću pamet za pevačicu. Jako se dobro adaptirala. Ja sam joj napravio mega hitove. Naš rastanak je došao kada je konkurencija zabavnjaka videla da im Brena otima novac i slavu - rekao je Zahar, pa je potom dodao:

- Svako ko me je odabrao za saradnju morao je da svari težinu koju sam ja donosio često svojim izjavama. Kad sam bio vrlo mlad bio sam vrlo drčan blesav. Da sam bio pevač ja nikad od Zahara, odnosno od sebe ne bih uzeo pesmu. Pevači su morali da trpe, ali sve je to bilo u redu.

Doris Dragović je bila fenomenalna za rad. Nije bila zahtevna. Znala je da proceni sve. Rekla mi je šta želi da bude u pesmi, ja to uradio, pošto mi je pesništvo u korenu bića. Čak je i zaplakala uz pesmu "Santa Marija". Dalmatinke se nikad neće naljutiti na tebe, ako im se nešto ne sviđa, telefonom će to lepo upakovati da te ne uvrede. Miroslav Ilić je vrlo problematičan. Kod njega nema puno priče, ili hoće ili neće i to je bilo tako.

