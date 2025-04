Novinari su već pisali o njihovoj vezi koja je svakog dana sve jača i jača. Par je samo nekoliko puta viđen zajedno u javnosti, trude se da sačuvaju svoj privatni život od očiju javnosti. Ekipa "Kurira" se našla sada ispred zgrade gde žive kako bi saznali od komšija detalje njihovog zajedničkog života.

Komšije su otkrile zanimljivosti iz života čuvenog glumca.

- Viđamo Mimu, starog vuka, kako da ne. Natašu malo ređe nego njega, ne voli baš da izlazi iz stana. Dosta je povučena. On se izgleda baš zaljubio, postao je pravi potrčko. Da ne kažem papučić (smeh). Mima svaki dan izlazi i završava svoje obaveze, mislim da ide i na neke terapije u grad. Izgleda da mu je devojka loša kuvarica, jer on svaki dan jede gotovu hranu po okolnim restoranima i donosi je u stan. Često i naručuju preko dostave. Posećuje tu i obližnju kladionicu. Izgleda da oboje vole i da popiju žestinu, stalno nosi neke flaše sa vinom. Ovako nije loš čovek, ali da ne živi u skladu sa svojim godinama - ne živi. Čovek živi drugu mladost - rekao nam je jedan od komšija. Foto: ATA images/A. Ahel

- Jao, imam svašta da kažem o njemu. Mene i ostale komšije, a posebno sa ovog sprata jako nervira što su preglasni u krevetu. Ludo zvuči, ali to je istina. Toliko su glasni dok vode ljubav, da sprat odzvanja od njih. Posebno od nje. Ja sve razumem, ali ovde ima i starijih ljudi i dece. To se čuje ne samo noću, nego često i preko dana. Šta da vam kažem? Pre nekoliko meseci smo zbog njih i te buke hteli da sazovemo i sastanak kućnog saveta, ali smo odustali. Oni se od blama verovatno ne bi ni pojavili. Ipak, on je poznat glumac i u ozbiljnim godinama, penzioner je. Ne priliči mu da se ponaša kao tinejdžer pušten sa lanca. Kad sam videla one slike sa belim prahom, bila sam šokirana. Mnogi su ga zbog toga tad izbegavali. Nadam se da je to scena iz nekog filma, kao što je i rekao - zaključila je naša sagovornica.

Glumac je do sad samo jednom pričao o vezi sa Stanišićevom.

- Družimo se, lepo nam je. Uživamo da provodimo vreme zajedno. Da li ima nešto više od drugarstva među nama? Ne bih govorio o tome. To su lične stvari, ali mogu da vam potvrdim da smo se fantastično proveli u Sarajevu. Ona je moja mlađa koleginica, sa kojom se družim, izlazim, ali ne bih detaljisao dalje - istakao je za Stori Mima, te je dodao da mu je javno potenciranje razlike u godinama između njih preterano.

