Takođe, Nataša je istakla da je "dosta zdravije jesti slaninicu, nego nove trendove - bademe".

Pevačica je nedavno sve iznenadila kada je nakon javnih prozivki objavila zajedničku fotografiju sa Natašom.

Inače, posle Jelenine zamerke oglasila se i Nataša, koja ipak nije zamerila pevačici.

- Zaista sam iznenađena. Karleuša je meni uvek bila simpatična. Šta da kažem o ženi koja napada ljude, a brani životinje? Nije mi palo na pamet da Jelena Karleuša ima vremena da misli šta Nataša Aksentijević misli o slanini. Sve je ovo besmisleno! Jelena je možda ljuta, možda stvarno voli prasiće. Ko zna koja je njena muka - rekla je tada Nataša za domaće medije.

Podsetimo, Jelena je na Instagramu napisala:

- Naravno da ti imaš više sličnosti sa svinjom nego sa suncokretom, to je očigledno! Ali zato te niko neće preklati, nabiti na ražanj i ispeći. Tvoj je izbor šta ćeš jesti, jedi i go**a što se mene tiče (bolje to, nego leš), po tvom telu se vidi da se hraniš masno i nezdravo (o pritisku, šećeru, mastima, masnoj jetri da ne govorim - tvoja stvar), ali moraš da razumeš da nema šta ti da dozvoljavaš kad je o tuđem životu reč! - napisala je Jelena.

- Tu ja tebi ne dozvoljavam! Ne dozvoljavam da daješ sebi pravo da javno propovedaš gluposti, navijaš za masakr životinja koje imaju pravo da žive baš kao i ti i savetuješ ljude da štete svom zdravlju! Ti si kako kažeš isto što i svinja, mada svinja sigurno ima više milosti, ljudskosti i intelekta! Budi više svinja, a manje ignorantna budala - poručila je Karleuša Nataši.

Potom, Jelena se ponovo oglasila, te obrazložila svoj stav.

- U svetu vlada trend "bodi pozitivitija" gde na primer nekome ko ima 150 kilograma ne smeš da kažeš da je debeo, prihvataš ga kao takvog i ne osuđuješ. Masovno brendovi promovišu kolekcije za plus veličine, plus sajz manekenke krase piste, pevačice kao što su Bebe Redža ponosno nose trikoe na nastupima i nova su morž realnost, promoviše se kult prihvatanja gojaznosti kao normalnost novog doba. Pogotovo kod nas na Balkanu oduvek je važio užasno pravilo, "debelo dete je zdravo dete". Ovih dana, javne ličnosti poput plus sajz glumica, javno na televiziji propovedaju da se više poistovećuju sa svinjom nego sa suncokretom i da ih grickanje badema guši, a da svinjska mast uopšte ne goji, te da vegetarijanci nemaju pravo da ih smaraju. Ali istina je ipak surova. Gojaznost je bolest protiv koje moramo da se borimo i nogama i rukama, da bar spasimo našu decu koja su već sad u prekomernoj težini jer jedu brze hrane i ne idu napolje da trče već bulje u telefon...

