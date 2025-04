Ekipa Blica obišla je jednom prilikom naselje Medaković, a susedi Dragana Petrovića Peleta i Olge Odanović su sa osmehom na licu pričali o njima, a naročito im se raduju prodavci na pijaci.

- Olga često dođe da kupuje kod nas. Toliko je draga i mila žena. Prava iz naroda, što se kaže. Skromna i ne glumi zvezdu. Mnoge od nas su se prepoznale dok smo je gledali u seriji "Radio Mileva". Mnogo je duhovita, zna da nas zasmeje, ali mi opet imamo razumevanja pa joj ne tražimo često da nam prepričava replike. Kupi ono što joj je neophodno tog dana. Ima ona kolica za pijacu, da ne bi previše stvari teglila - rekla je tad za "Blic" jedna od gospođa koja radi na pijaci, dok se jedan od prolaznika nadovezao u razgovor:

- Kakve su one legende. Pele, kakva je to glumčina. Obožavam da gledam filmove i serije sa njima. Toliko skroman čovek. Takvu uspešnu karijeru ima, a ni trunke arogancije. Sa njim može čovek da popriča kao sa prodavcem na pijaci. Mlađe generacije ga toliko ne prepoznaju, ali zato mu se mi stariji divimo. Eh, da je u Holivudu, verovatno bi bio milioner, a ovako, kao i većina, živi od prvog do prvog.

Olga kaže: "Nikad neću otići u penziju"

Olga, inače, tvrdi da je na snimanju serije "Radio Mileva" uvek posebna atmosfera.

- Nije na svakom setu isto. Na "Radio Milevi" je zaista posebna atmosfera i neka radost koja vlada i kada vam je teško i kada ste po ceo dan, dođe neko od kolega, Nikola, Anđelka, Cvele i sve zaboravite. Nije glumcima uvek bajno i sjajno. Ova serija jeste jedan od projekata koji su retki. Takvu atmosferu sam imala jedino na snimanju serije "Selo gori, a baba se češlja". Cela ekipa, apsolutno svi iz "Radio Mileve" imaju neverovatnu energiju. Meni je ovaj projekat vratio veru i u posao. Nikad neću u penziju i radiću koliko god budem mogla - kazala nam je ona.

