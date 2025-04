LJubavna priča Nikole Jokića i Natalije Maćešić već je toliko poznata, skoro kao i njegova maestralna karijera. Prenosimo iskustvo njegovog kolege koji je podelio dirljivu priču upravo o ovoj ljubavi koja traje još od srednjoškolskih dana.

Foto: Profimedia

- Kada ste u NBA ligi, uvek putujete privatnim avionom, a posada je uvek ista. Među posadom je bila jedna devojka. Ne mogu da vam opišem koliko je bila lepa, kao sa video spotova ili filmova. Pamtim je posle svih ovih godina. Kada imate takvu devojku u avionu, a avion pun košarkaša... možete da zamislite scene.

- Ne postoji igrač u tadašnjem timu Denvera koji joj nije prišao, nešto pokušavao, dobacivao, tražio broj telefona. Niko nije mogao da je osvojio, uvek je bila potpuno nedostupna. Tu je bio i Nikola u potpuno drugačijem stilu, sve je izokola dobacivao neke fore bez ikakve ozbiljne namere. Nikad joj čak nije direktno ni prišao. NJoj se očigledno svidelo to što je drugačiji. Posle jednog putovanja, mi slećemo u Denver i ona po prvi put prilazi nekome od nas, dolazi do Nikole i daje mu papirić. Nikola i ja smo imali ustaljeni ritam da ga ja vraćam sa aerodroma. Nekoliko minuta vožnje nismo ništa pričali i onda mi se on ođenom okrenuo i rekao: "Jao, evo ti ovaj broj telefona, meni ne treba. Ja imam devojku." Ja u čudu odgovaram da ne želim broj, jer ga je dala njemu, a on je samo otvorio prozor i bacio ceduljicu sa brojem. Foto: Profimedia

- To vam je Nikola Jokić, pravi porodičan čovek. A ovo je scena koju ću zauvek pamtiti - ispričao je bivši kapiten Partizana i Nikolin saigrač iz Denvera, Žofri Lovrenj.

LJubavna priča Nikole i Natalije Jokić je nalik onima koje vraćaju veru i nadu u to da prave ljubavi i te kako opstaju. Foto: Profimedia

Naime, Nikola Jokić, najbolji igrač NBA lige i njegova supruga Natalija znaju se još od tinejdžerskih dana, a mladalačka ljubav je krunisana i brakom u kojem su dobili ćerku Ognjenu (3) i sina Ignjata, koji se rodio u novembru prošle godine.

Natalija je veliki oslonac Jokiću još od kada su bili tinejdžeri, a kada se Nikola preselio u Denver 2015. i ona je otišla s njim, od tada ga prati na svim utakmicama. Ranije je dolazila sama na utakmice, a od marta 2023. je na tribinama.

Dok je Nikola još igrao košarku u Srbiji, Natalija se 2013. preselila u SAD kako bi igrala odbojku na koledžu u Oklahomi. To je ujedno i bio jedan od razloga koji je Nikolu odveo u Ameriku. Kada se konačno odlučio na taj potez, 2015. Natalija je napustila odbojku i pridružila mu se u Denveru. Diplomirala je na Univerzitetu Metropolitan Stejt 2018. godine.

(Still)

