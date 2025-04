Perimenopauza, jedna sasvim prirodna faza o kojoj se nije baš puno pričalo, pogotovo ne javno, zapravo je stadijum koji ujedinjuje sve žene, bile one poznate ili ne.

Perimenopauza muči i Kristinu Kovač, a njeno obraćanje na Instagramu tim povodom privuklo je veliku pažnju.

- Tema: Perimenopauza. Koga ne zanima, neka preskoči. Nikad u životu nisam brže 'propala' nego u poslednja dva meseca. Nemam mnogo simptoma ubrzo nastupajuće menopauze, ali jedan koji zasad imam tek nekoliko meseci je ranojutarnji nalet pretpostavljam kortizola, pošto me u rano jutro probudi kada se okrećem sa jedne strane na drugu u krevetu brzo i jako lupanje srca. Nikakva anksioznost, niti osećaj napetosti, samo jak i brz puls, i tačno se oseća kao pojačan nalet kortizola koji inače služi za naše buđenje, samo kad su estrogen i progesteron u padu, onda bude valjda jači taj udar - piše Kristina Kovač na Instagramu i dodaje:

- Samim tim, moj san, koji je inače jako dobar i stamen, oduvek bio, sada biva prekinut pomalo prerano za moje standarde. I onda od kad se to dešava, ja dobijam braon podočnjake i izgledam kao da sam umrla juče. I sve vreme sam u fazonu - da li je moguće da samo od tog malog poremećaja sna ja počnem da izgledam ovako propalo, da nije nešto drugo u pitanju... Ali doktor ovde kaže - ih, pa to je potpuno logično. Nadam se da je u pravu. Ima li koja od vas tavko iskustvo? Čisto da znam da li se ikome to baš tako desilo i poklopilo ili? Tek me čeka svašta, a eto ova stavka, koja je jedna od prvih, nije mi baš dobrodošla, haha. Jeste činjenica i da sam bila na ivici burnout-a sa poslom ali... pre mislim da je ovo drugo - završava Kristina.

Kristina Kovač otvorila je temu o svojim iskustvima u perimenopauzi. Brojni komentari, od podrške "Ti si uvek prelepa! Ja vidim tu divnu dušu u tvojim očima!", do onih u kojima su žene delile svoja iskustva, pokazali su koliko je to jedna ozbiljna tema, kojoj se ne posvećuje dovoljno pažnje, a ozbiljno utiče na život žene.

Bilo je tu i srećnica koje su sve ženske promene prošle bez imalo muke: "Čitam komentare i ne mogu da se setim da sam išta od navedenog imala. Poslednju menstruaciju imala sam u 55. Valunge nikada! Sada imam 71 godinu i slobodno mogu da kažem da ne znam šta je klimaks. A, da, prestale su dosadne migrene".

Bodrile su žene jedna drugu i Kristinu, delile svoja iskustva, savete i pokazale izuzetnu solidarnost.

"Dobro došla, već godinu dana i jače spavanje je problem, budim se u goloj vodi, čas mi vruće, čas hladno. Kosa mi se poslednjih meseci stanjila skroz. Ko zna šta nas još čeka. Al' samo napred", piše jedna komentatorka.

Druga dodaje: "Norveški omega-3 za žene u crvenoj teglici. Vraća iz mrtvih. I kolagen. I svi vitamini koji se mogu kupiti. I prisliti sebe na bilo koji vid fizičke aktivnosti."

Foto: ATA images/Antonio Ahel

Još jedna žena podelila je svoje iskustvo:

"Ja sam perimenopauzu prošla i trajala je skoro 4 godine, počela je pre moje 40. Sada sam već godinu dana u menopauzi. Kosa, duplo manje je imam, kilogrami se nagomilali, imam valunge, kosa mi bude skoro mokra cela, ćud je promenljiva... Za spavanje pijem lekove pa ujutru ne mogu da se probudim za posao ili se teško probudim, bez lekova ne bih ni mogla da se uspavam... Kod mene je sve to počelo u nekim ranijim godinama od nekih mojih starijih drugarica, i tako. Sve u svemu, važno je da smo zdrave i spas u životu je uvek samo jedan - pojačam muziku do daske! Ti si meni baš lepa i ne vidi se umor na licu, to je subjektivni osećaj."

