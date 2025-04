Muzičar Mile Kekin, bivši frontmen benda Hladno pivo, koji je prošlog petka uhapšen, pa, nakon ispitivanja u USKOK-u pušten na slobodu, stigao je u Beograd.

Umetnik će večeras održati svirku u srcu prestonice, a pre toga je imao tonsku probu. Žice su naštelovane, dobar štimung je zagarantovan, a pevač je bio odlično raspoložen. Doduše ne i za intervju, ali je prema novinarima bio srdačan.

- Hvala što ste došli, ali ne dajem intervjue. Nadam se da me razumete, previše je svega - korektno je rekao Kekin za "Kurir". Foto: ATA images/Antonio Ahel

Podsetimo, Kekin je uhapšen u petak ujutru, a nakon ispitivanja u USKOK-u pušten je na slobodu, nakon što je izneo svoju odbranu.

Kekin je u USKOK-u (Kancelariju za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala) objasnio koliko je neverovatno da bi na investiciji od 350 hiljada evra počinio malverzacije zbog sedam hiljada evra, rekao je Kekinov advokat Čedo Prodanović.

NJegov menadžer Andrija Lazov, kratko se oglasio za hrvatske medije. "Sve znam, nemam komentara. Mogu samo reći da je ovo opšte ludilo", poručio je on za "24sata.hr".

Mile se, pošto je pušten na slobodu, oglasio na društvenoj mreži "Instagram": Foto: ATA images/R. Perišić

- Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pesme.

Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu - napisao je muzičar.

Dok su ga izvodili iz stana, Kekin je novinarima dao kratku izjavu:

- Koriste me se za napad na zagrebačku vlast. Sve sam radio po zakonu - rekao je Mile Kekin.

Prema pisanju medija, Kekin je uhapšen zbog radnji koje se tiču luksuzne vile u Momjanu, a u sve je navodno umešana i njegova supruga, Ivana Kekin koja je na izborima u decembru bila kandidatkinja za predsednicu Hrvatske. Foto: ATA images/Radule Perišić

Vila, nazvana "Volare e Cantare", ima površinu od 130 metara kvadratnih i opremljena je grejanim bazenom, a iznajmljuje se turistima po ceni od 300 do 500 evra po noćenju, zavisno o sezoni. Prema podacima iz imovinske kartice, vila s pripadajućim zemljištem od 412 metara kvadratnih procenjena je na 400.000 evra, prenosi Index.

U decembru prošle godine Državno tužilaštvo Republike Hrvatske otvorilo je istrage vezane za kupovinu zemljišta na kojem je izgrađena vila u Momjanu, u vlasništvu Mileta i Ivane Kekin. Stranka Možemo!, čija je Kekin članica, tada je odlučno odbacila tvrdnje o pogodovanju pri kupovini, nazvavši ih delom koordinirane kampanje dezinformacija.

